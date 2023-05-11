Gosagro у них не той системы Общество 11 мая 2023 г. 1:00 0 Андрей Кратенко Разработанная Минсельхозом система Gosagro.kz вызывает нарекания со стороны североказахстанских фермеров. Информационная система, пришедшая на смену платформе Qoldau, оставила без субсидий сельхозпроизводителей Северо-Казахстанской области в разгар весенних полевых работ, в результате чего они вынуждены привлекать заемные средства. Об этом говорилось на заседании областного совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. – За прошлый год мы недополучили субсидий почти на 60 миллионов тенге по причине недостаточного финансирования, поэтому не успели подать заявку, а по истечении определенного времени прошли и сроки сертификатов. В этом году у нас такая же ситуация из-за недоработок новой программы: с февраля не можем подать заявку, – рассказал директор ТОО «Новомихайловское-2003» Вячеслав Щеголев. При этом предприниматель предложил предусмотреть в новой системе лист ожидания, как это было когда-то в Qoldau.kz по заявкам на субсидирование минеральных удобрений. Одной из основных проблем Gosagro.kz является также отсутствие данных по земельным участкам заявителей. – С такой проблемой столкнулось ТОО «Талшик Астык агро», в программе не оцифрованы земельные участки. Данные информационной системы государственного земельного кадастра и портала Qoldau неверно интегрировались в Gosagro, нет архивных данных, отсутствует информация о ранее полученных субсидиях. Такая ситуация может привести к их повторному получению, так как нет возможности проверить, – говорит эксперт отдела развития агропромышленного комплекса областной палаты предпринимателей Сабина Мукашева. С другой неприятностью при подаче заявки на субсидирование удобрений столкнулось ФХ «Кызылжарское». – Предприятие не смогло подать заявку на субсидирование селитры и аммофоса, так как в ней не отображаются земельные участки. Специалист поддержки портала Gosagro.kz пояснила, что если земли числятся на ИИН, то есть за физическим лицом, а сама организация – на БИН, то технически подать заявку на субсидии невозможно. На вопрос, почему же разработчики не учли изначально, что земли ФХ по закону регистрируются на ИИН главы, ведь на старом портале Qoldau.kz это было предусмотрено, ответили, что не ставили данный вопрос в техническом задании. Следовательно, об этой проблеме разработчики не в курсе, соответственно, нет и сроков устранения недоработки, – сообщил эксперт палаты Чингиз Жилкибаев. Заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Кайрат Сансызбаев отметил, что на уровне министерства ведется работа по переносу данных из прежней системы в новую. Управление заинтересовано в скорейшем завершении этой процедуры, чтобы избежать рисков двойного субсидирования, поэтому сотрудник управления находится в министерстве, занимается там сверкой и переносом данных. Проблему «ИИН-БИН» также обещают решить, но в какие сроки, неизвестно. Представители профильного госоргана заверили аграриев, что с 25 апреля текущего года вступили в силу новые изменения в правила субсидирования, согласно которым законодательно утвержден лист ожидания. Все заявки будут попадать в него независимо от наличия средств. Согласно новым поправкам в 2023-м не будет требоваться оцифровка полей и агрохимических карт. Что касается семян, пестицидов и минеральных удобрений, приобретенных аграриями в 2022-м, то они могут подать заявки на их субсидирование до 1 декабря текущего года. При этом, по словам представителей управления сельского хозяйства, заявки на субсидирование семян, минеральных удобрений и инвестиционные уже принимаются госорганом посредством новой системы, а по пестицидам планируют открыть линию в конце мая. Между тем палата предпринимателей области предложила передать прежнюю систему Qoldau в государственную собственность и организовать государственную услугу по субсидированию на портале egov.kz. #поправки #фермеры #Минсельхоз #Gosagro #Qoldau