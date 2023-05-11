Gosagro у них не той системы

Информационная система, пришедшая на смену платформе Qoldau, оставила без субсидий сельхозпроизводителей Северо-Казахстанской области в разгар весенних полевых работ, в результате чего они вынуждены привлекать заемные средства. Об этом говорилось на заседании областного совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

– За прошлый год мы недополучили субсидий почти на 60 миллионов тенге по причине недостаточного финансирования, поэтому не успели подать заявку, а по истечении определенного времени прошли и сроки сертификатов. В этом году у нас такая же ситуация из-за недоработок новой программы: с февраля не можем подать заявку, – рассказал директор ТОО «Новомихайловское-2003» Вячеслав Щеголев.

При этом предприниматель предложил предусмотреть в новой системе лист ожидания, как это было когда-то в Qoldau.kz по заявкам на субсидирование минеральных удобрений.

Одной из основных проблем Gosagro.kz является также отсутствие данных по земельным участкам заявителей.

– С такой проблемой столкнулось ТОО «Талшик Астык агро», в программе не оцифрованы земельные участки. Данные информационной системы государственного земельного кадастра и портала Qoldau неверно интегрировались в Gosagro, нет архивных данных, отсутствует информация о ранее полученных субсидиях. Такая ситуация может привести к их повторному получению, так как нет возможности проверить, – говорит эксперт отдела развития агропромышленного комплекса областной палаты предпринимателей Сабина Мукашева.

С другой неприятностью при подаче заявки на субсидирование удобрений столкнулось ФХ «Кызылжарское».

– Предприятие не смогло подать заявку на субсидирование селитры и аммофоса, так как в ней не отображаются земельные участки. Специалист поддержки портала Gosagro.kz пояснила, что если земли числятся на ИИН, то есть за физическим лицом, а сама организация – на БИН, то технически подать заявку на субсидии невозможно. На вопрос, почему же разработчики не учли изначально, что земли ФХ по закону регист­рируются на ИИН главы, ведь на старом портале Qoldau.kz это было предусмотрено, ответили, что не ставили данный вопрос в техническом задании. Следовательно, об этой проблеме разработчики не в курсе, соответственно, нет и сроков устранения недоработки, – сообщил эксперт палаты Чингиз Жилкибаев.

Заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Кайрат Сансызбаев отметил, что на уровне министерства ведется работа по переносу данных из прежней системы в новую. Управление заинтересовано в скорейшем завершении этой процедуры, чтобы избежать рис­ков двойного субсидирования, поэтому сотрудник управления находится в министерстве, занимается там сверкой и переносом данных. Проблему «ИИН-БИН» также обещают решить, но в какие сроки, неизвестно.

Представители профильного госоргана заверили аграриев, что с 25 апреля текущего года вступили в силу новые изменения в правила субсидирования, согласно которым законодательно утвержден лист ожидания. Все заявки будут попадать в него независимо от наличия средств.

Согласно новым поправкам в 2023-м не будет требоваться оцифровка полей и агрохимических карт. Что касается семян, пестицидов и минеральных удоб­рений, приобретенных аграриями в 2022-м, то они могут подать заявки на их субсидирование до 1 декабря текущего года. При этом, по словам представителей управления сельского хозяйства, заявки на субсидирование семян, минеральных удобрений и инвес­тиционные уже принимаются госорганом посредством новой системы, а по пестицидам планируют открыть линию в конце мая.

Между тем палата предпринимателей области предложила передать прежнюю систему Qoldau в государственную собст­венность и организовать государственную услугу по субсидированию на портале egov.kz.