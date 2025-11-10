Госаудит ветеринарно-санитарной безопасности: наказаны 28 руководителей и специалистов

Закон и Порядок,Аудит
113
Дана Аменова
специальный корреспондент

Недобросовестных работников привлекли к различным мерам ответственности

Фото: ВАП

Ряд должностных лиц и специалистов, отвечающих за обеспечение ветеринарной, фитосанитарной и продовольственной безопасности, привлечен к дисциплинарной ответственности после аудита ВАП. Итоги данной сферы были подведены в августе текущего года, в ходе чего были выявлены различные нарушения и недостатки, сообщает Kazpravda.kz

По итогам ВАП поручила рассмотреть ответственность работников, не обеспечивших соблюдение бюджетного и иного законодательства РК.

В результате к различным мерам ответственности привлекли:

- МСХ РК: директор департамента стратегического планирования и анализа, руководители управлений научного обеспечения, внутренней торговли и мониторинга микрокредитования;

- Комитет ветеринарного контроля и надзора: заместитель председателя Комитета, руководители управлений безопасности пищевой продукции и биологической безопасности, заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория»;

- Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе: заместитель председателя Комитета, руководитель Жамбылской областной территориальной инспекции, руководитель Отдела бухгалтерского учета территориальной инспекции по г. Алматы;

- АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация»: директор департамента учета и хранения сельскохозяйственной продукции, управляющий директор – член правления;

- Казахстанский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства: заместитель председателя пПравления по науке, главный экономист, главный бухгалтер, заведующая лабораторией масличных культур;

- Казахстанский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности: главные научные сотрудники, главный инженер, бухгалтер Семейского филиала;

- Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина: заместитель директора департамента науки и инноваций;

- Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар»: директор департамента кредитования и управления активами;

-СПК «Тобол»: и.о. директора департамента инвестиционных проектов и развития индустриальной зоны;

- а также ответственные сотрудники СПК «Солтүстік» и СПК «KOKSHE».

Исполнение других поручений ВАП по итогам проведенного аудита остается под контролем до полного завершения.

 

#безопасность #госаудит #ВАП #нарушители

