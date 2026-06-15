В финансовую работу региональных СПК внесли коррективы после госаудита

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Частные компании больше не смогут использовать договоры страхования, чтобы обеспечивать свои займы в рамках стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

В Минсельхозе утвердили соответствующие поправки по предписанию Высшей аудиторской палаты.

Во время проверки СПК выяснилось, что в отдельных случаях договоры страхования сроком на 1 год принимались СПК в качестве обеспечения по займам, выданным на существенно более долгий срок.

Один из таких эпизодов произошел в АО «СПК Актобе»: частному ТОО был выдан заем на 544 млн тенге, несмотря на отсутствие обеспечения обязательств на весь целевой срок. В результате компания не смогла вернуть кредит и СПК была вынуждена принять обязательства по погашению займа перед бюджетом на себя.

Чтобы исключить такие случаи в будущем, ВАП поручила Минсельхозу внести поправки в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ. А именно полностью убрать возможность использования договоров страхования в виде обеспечения по займам.

На сегодня необходимые изменения уже вступили в силу на основании приказа министра сельского хозяйства. Этот шаг положительно повлияет на финансовую устойчивость региональных СПК и эффективность работы по стабилизации цен на СЗПТ в целом. Исполнение других поручений и рекомендаций ВАП по итогам госаудита остается на контроле.