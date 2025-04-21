Госаудиторы рассказали, какие изменения произошли в сфере теплоснабжения

Энергетика
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Дана Аменова
корреспондент

Комплексные изменения произошли в системе государственного регулирования и контроля сферы теплоснабжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках усиления мер Правительством были учтены рекомендации Высшей аудиторской палаты (ВАП) по итогам госаудита отрасли. Изменения направлены на устранение застарелых проблем, которые повышали риски аварийных ситуаций и сдерживали развитие теплоэнергетического комплекса.

Так, контрольные функции в отношении теплосетей и централизованного теплоснабжения перешли от местных исполнительных органов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК с усилением его функций.

«Для обеспечения слаженной подготовки и стабильного прохождения отопительного периода была усилена административная ответственность: за срыв ремонтных работ – 50 МРП; несоблюдение нормативного запаса топлива в зимний период – 1 000 МРП; несвоевременное получение паспорта готовности – увеличение с 300 МРП до 1 500 МРП.

Это существенно повышает статус документа и в целом подготовку к работе в осенне-зимний период. Персональная ответственность за стабильное прохождение отопительного периода возложена на заместителей акимов регионов и городов республиканского значения (политические госслужащие)», – сказано в пресс-релизе ВАП. 

Кроме того, были введены новые инструменты мониторинга и контроля участников отрасли. В том числе, в части эксплуатации и технического состояния ключевых объектов теплоэнергетики.

Принятые меры призваны повысить надежность теплоэнергетического комплекса, снизить вероятность аварийных ситуаций, улучшить качество услуг для граждан и бизнеса, а также повысить прозрачность отрасли.

#Минэнерго #теплоснабжение #ВАП #рекомендации

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