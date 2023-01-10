Госбюджет – это деньги налогоплательщиков. А потому представители общественности могут осуществлять контроль его расходования

На основании анализа было возбуждено 60 административных дел в отношении должностных лиц. В результате на 52 из них судом и службой госаудита наложены штрафы на общую сумму более 12,5 млн тенге.

В 43 случаях общественниками выявлено несоблюдение требований госзакупок, пять дел возбуждено в отношении лиц, совмещавших государственную службу и бизнес. Штрафы наложены также на лиц, ведущих предпринимательскую дея­тельность без лицензии, выполнявших строительно-монтажные работы и осуществляющих реализацию ГСМ с нарушениями.

К ответственности привлечены руководители 23 организаций образования, десяти больниц, восьми городских и районных отделов акиматов, трех областных управлений, трех субъектов бизнеса, один аким сельского округа, два депутата. С последних, считает общественник, спрос должен быть особый.

– Если возложил на себя депутатские полномочия, то должен нести двойную ответственность. Ведь депутат призван выражать чаяния народа. На самом деле часто население видит депутата своего округа лишь на рекламном баннере во время избирательной кампании, – сказал Бауыржан Ахметжан.

Недавно областной филиал «Әділдік жолы», проанализировав сайт госзакупок, выявил, что за последние два года компании под руководством 14 депутатов областного маслихата выиграли тендеры на 81,3 млрд тенге. Тогда общественники усомнились: смогут ли они, имеющие столь солидные доходы из бюджета, ориентировать акиматы на нужды населения?

Благодаря оперативному мониторингу, вмешательству в виде обращений в аудит, Антикор, прокуратуру, освещению нарушений в СМИ, в бюджет возвращено более 20,8 млн тенге, в частности, по фактам закупа ГСМ по завышенной цене, по случаям занижения сумм оценки служебных квартир при приватизации, необоснованно перечисленных сумм НДС.

– Если в целом по респуб­лике «Әділдік жолы» вы­явило факты по необоснованному перечислению НДС на сумму около 100 миллионов тенге, то по Западному Казахстану этот показатель превысил 7,4 миллиона тенге, – прокомментировал спикер. – Здесь и вина долж­ностных лиц акиматов, и недобросовестное отношение бизнеса – полное игнорирование или незнание законов. В любом случае страдает бюджет. Нас власть приучила, что бюджет – это государственные деньги. На самом деле это деньги народа, налогоплательщиков. Когда мы задумываемся об этом, то по-другому относимся к неправомерным тратам бюджетных средств, невыполнению договорных обязательств подрядных организаций, отсутствию контроля со стороны заказчиков – акиматов. Вместе с тем нельзя не признать и несовершенство системы госзакупок, некоторые базы не интегрированы с ней. Мы хотим поднять этот вопрос.

Еще одной статьей экономии бюджетных средств стал возврат в госсобственность земельных участков, выданных под реализацию инвестпроектов. Вот только проектов этих регион так и не дождался.

В августе прошлого года представители областного филиала «Әділдік жолы» обратились к Генеральному прокурору РК с просьбой проверить факты коррупционных правонарушений (схем), нарушений действующего законодательства и «успешной реализации» инвестиционных проектов АО «СПК «Aqjaiyq», по результатам которых в частную собственность передавались земельные участки с 2019 года по настоящее время.

Так, у общественников целый ряд вопросов вызвало «плодотворное» сотрудничество АО «СПК «Aqjaiyq» и ИП «ЗемПром», которые в октябре 2020 года заключили договор о совместной деятельности по реализации проекта «Строительство базы по производству товарного бетона» в Уральске.

В июне 2021 года аким областного центра вынес постановление о предоставлении АО «СПК «Aqjaiyq» во временное землепользование земельного участка площадью 2,0648 га кадастровой стоимостью 5 636 904 тенге для строительства завода на пять лет с правом выкупа. Однако активисты «Әділдік жолы» установили, что срок реализации проекта истек семь месяцев назад, а база по производству товарного бетона не построена, земельный участок не освоен. При этом АО «СПК «Aqjaiyq» не расторгает договора и не взыскивает штраф с парт­нера, а это 3 000 МРП, или 9 млн 189 тыс. тенге.

Кроме того, «СПК «Aqjaiyq» не проводило мониторинг хода и эффективности реализации проекта. ИП «ЗемПром» не разработана проект­но-сметная документация с положительной экспертизой и не получено у уполномоченного органа разрешения на строительство.

В госакте значится, что участок выделен под строительство ангаров и складов, таким образом, есть несоответствие с объектом строительства. Органами санитарно-эпидемиологического контроля не выдано разрешение на размещение объекта, так как в противном случае были бы нарушены требования о санитарно-защитной зоне производства. Предприниматель попытался представить проверяющим бетоносмесительный узел, который, как впоследствии выяснилось, находился на соседнем участке и являлся собственностью другой компании.

В письме Генпрокурору общественники предположили, «что акимом Уральска эта земля незаконно предоставлена ИП «ЗемПром» в частную собственность после письменного обращения к ним АО «СПК «Aqjaiyq» о вводе в эксплуатацию базы по производству товарного бетона, что является ложью. Кроме того, есть информация о том, что ИП «ЗемПром» намеревался продать данный участок в приложении OLX за 500 000 000 тенге, однако вскоре объявление было удалено автором. Таким образом, возможным преступным путем выведен из состава земель населенных пунктов участок для строительного мнимой базы (завода) с активным участием должностных лиц акимата и АО «СПК «Aqjaiyq», что повлекло нанесение ущерба интересам государства».

По обращению филиала «Әділдік жолы» по Западно-Казахстанской области и на основании представления областной прокуратуры в госсобственность за прошлый год возвращено 22 неосвоенных участка земли.