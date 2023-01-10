Госбюджет – это деньги налогоплательщиков. А потому представители общественности могут осуществлять контроль его расходования
Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
Об этом в очередной раз напомнил на брифинге руководитель областного филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан. По его словам, за прошлый год было изучено свыше 1 000 договоров и соглашений по госзакупкам и другим тендерам более чем ста госорганов. Благодаря приведению документов в соответствие с законодательством бюджет области оказался пополнен на сумму порядка 33 млн тенге.