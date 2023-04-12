"Госфинансирование науки не должно рассматриваться в качестве "бесплатной кормушки" – президент

В ходе выступления на первом заседании Национального совета по науке и технологиям глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что государственное финансирование науки не должно рассматриваться учеными, а скорее всего – псевдоучеными, в качестве "бесплатной кормушки", передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

По словам президента, для системного развития университетской науки необходимо сформировать широкую сеть научных учреждений.

"Ставлю задачу создать в регионах центры академического превосходства, в том числе технопарки, инжиниринговые хабы, лаборатории. При этом важно учесть региональные особенности, а также приоритеты научно-технологического и экономического развития. Отдельно хочу сказать, что государственное финансирование науки не должно рассматриваться учеными, а скорее всего – псевдоучеными, в качестве "бесплатной кормушки". Для вас не секрет, что под финансовые гранты зачастую подгоняются соответствующие проекты, не имеющие актуального научного значения. Например, печальный опыт научного холдинга "Парасат". Все выделенные средства ушли в песок, а его бывший руководитель, доктор химических наук, получил американское гражданство и вместе с семьей благополучно покинул страну", - сказал Токаев.

Количество исследовательских университетов в стране следует последовательно увеличивать. Нужно продолжить практику открытия филиалов ведущих зарубежных вузов, отметил он.

"Следует также начать реализацию комплексного плана по открытию сильных научных центров и институтов естественно-научного, инженерно-технологического и социально-гуманитарного профиля. Вместе с тем очень важно провести анализ эффективности деятельности существующих НИИ, усовершенствовать подходы к их работе для того, чтобы они стали привлекательными для молодых ученых", - продолжил глава государства.

Принципиальное значение имеет подготовка научных кадров, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

"На сегодняшний день ключевой движущей силой научных исследований в университетах выступают докторанты. При этом они составляют менее 1% от общего числа обучающихся в наших вузах. Поручаю уполномоченным органам довести набор в докторантуру до приемлемой цифры. Думаю, что 5 тысяч – это нормальная цифра. Прошу министерство еще раз вернуться к этому вопросу, определить точную количественную категорию и принять соответствующие решения", - заключил президент.