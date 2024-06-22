Господдержку на 114,7 млрд тенге получили казахстанские аграрии в 2024 году

На сегодняшний день в государственной информационной системе субсидирования зарегистрировано 90 тыс. активных пользователей, передает Kazpravda.kz

фото из архива "КП"

В рамках субсидирования агропромышленного комплекса министерством сельского хозяйства проводится работа по оказанию мер государственной поддержки фермерам по 14 направлениям.

В Казахстане зарегистрировано более 270 тыс. сельхозтоваропроизводителей, свыше 18 тыс. из них - крупные юридические лица, остальные - мелкие и средние крестьянские, фермерские хозяйства.

На сегодняшний день в государственной информационной системе субсидирования зарегистрировано 90 тыс. активных пользователей.

Запуск государственной системы позволил увеличить охват мерами господдержки фермеров с 19% до 32,2%. Увеличивается количество получателей государственной поддержки среди мелких и средних фермерских хозяйств и лишь 25% одобренных заявок приходится на долю крупных юридических лиц.

Также в системе предусмотрена услуга по распределению удешевленного дизельного топлива на ВПР, уборочные работы и сушку зерна. Все процессы выделения, перемещения, учета остатков дизельного топлива автоматизированы.

На сегодняшний день по всем направлениям подано 45 590 заявок, одобрено 20 739 заявок на сумму 114,7 млрд. тенге. Остальные заявки находятся на рассмотрении управлений сельского хозяйства регионов.

Данные цифры свидетельствуют об активном вовлечении сельхозтоваропроизводителей в процесс получения государственной поддержки, что способствует увеличению производства и улучшению качества сельскохозяйственной продукции.