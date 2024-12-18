Госслужащую обвиняют в получении взятки от родителей особенных детей в Шымкенте

Женщина получила 850 тысяч тенге от родителей детей с особыми потребностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Антикора завершили досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя отдела городского департамента комитета госинспекции труда.

Она обвиняется в неоднократном получении взяток на общую сумму 850 тысяч тенге от родителей детей с ограниченными возможностями за согласование их групп инвалидности.

Взятки были получены при пособничестве медсестры одной из поликлиник города.

В надзорном органе подчеркнули, что в настоящее время прокуратурой города обвиняемые преданы суду.