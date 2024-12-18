Госслужащую обвиняют в получении взятки от родителей особенных детей в Шымкенте
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Женщина получила 850 тысяч тенге от родителей детей с особыми потребностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру
Сотрудники Антикора завершили досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя отдела городского департамента комитета госинспекции труда.
Она обвиняется в неоднократном получении взяток на общую сумму 850 тысяч тенге от родителей детей с ограниченными возможностями за согласование их групп инвалидности.
Взятки были получены при пособничестве медсестры одной из поликлиник города.
В надзорном органе подчеркнули, что в настоящее время прокуратурой города обвиняемые преданы суду.