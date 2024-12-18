Госслужащую обвиняют в получении взятки от родителей особенных детей в Шымкенте

Закон и Порядок
123
Дана Аменова
корреспондент

Женщина получила 850 тысяч тенге от родителей детей с особыми потребностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Антикора завершили досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя отдела городского департамента комитета госинспекции труда.

Она обвиняется в неоднократном получении взяток на общую сумму 850 тысяч тенге от родителей детей с ограниченными возможностями за согласование их групп инвалидности.

Взятки были получены при пособничестве медсестры одной из поликлиник города.

В надзорном органе подчеркнули, что в настоящее время прокуратурой города обвиняемые преданы суду.

#Шымкент #прокуратура #взятка #инвалидность #согласование #госслужащая

Популярное

Все
Перспективы совместного проекта
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
Два «золота» за два дня
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Результаты, планы, перспективы
От Чиангмая до Астаны
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Ценности прописных истин
Когда отходы станут доходами
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Ұлттық өнердің түнгі сыры»
«Зеленые» облигации запускают в Алматы
Планируется внедрение института омбудсмена по защите прав потребителей
Инновации для сельского хозяйства
ISSAI NU представил KAZ-LLM – казахскую большую языковую модель
Новые объекты образования
Сильнейшие в Джакарте и на планете
В Нацгвардии определили лучших методистов
Долгостроев стало меньше
Аким проверил готовность объекта
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
Мост для межэтнического общения
Турция обяжет авиакомпании выплачивать компенсации за задержку рейсов
Когда цифры говорят сами за себя...
Как защититься от харассмента?
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
И дольше века газетный день
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Игроман тайно перевел деньги карагандинки на счет букмекеров
Сколько денег поступило в казну за счет штрафов
«Попытки подкупа сотрудников полиции продолжаются»: МВД обр…
Чтобы легче было возвращаться в общество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]