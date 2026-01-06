Картины известных мастеров буквально оживали на глазах удивленных зрителей, пришедших на праздничное мероприятие в Музей искусств. Винсент Ван Гог со своей неизменной трубкой, Мона Лиза с загадочной очаровательной улыбкой, яркая и харизматичная Фрида Кало, эксцентричный Сальвадор Дали и другие знаменитые художники выходили прямо из картинных рам, приветствовали гостей, пожимали им руки и даже делали селфи.

Ученики художественного лицея не просто изображали художников и героев полотен, они старались передать их характер, стиль эпохи, скрытые в картинах эмоции. Зрители смеялись, удивлялись и восхищались, наблюдая, как шедевры «дефилируют» по сцене.

– Мы долго думали, как необычно и выразительно отметить знаменательную дату. Идея рассказать о художниках через движение и образ оказалась самым интересным решением, – говорит директор художественного лицея Анастасия Альтина.

К празднованию юбилея лицея был организован и показ мод в национальном стиле. Ученицы продемонстрировали платья и аксессуары, созданные совместно с преподавателями. Роспись по ткани, аппликации из фетра, авторские украшения, платки и шарфы – каждое изделие отражало не только художественное видение девушек, но и демонстрировало конкретные навыки, освоенные ими на занятиях.

В рамках мероприятия прошла выставка, где представили свои работы педагоги и воспитанники лицея. Посетители могли оценить разнообразие техник: от классической масляной живописи и рисунка до авторских изделий декоративно-прикладного творчества. Каждый экспонат демонстрировал, какие возможности открываются в лицее для развития творческих навыков, чтобы ученики создавали в итоге полноценные художественные работы.

В лицее обучаются 1 169 ребят. Среди них – 416 учеников младшего звена. В старшей группе получают предпрофессиональную подготовку, сопоставимую с программой первых курсов художественных вузов.