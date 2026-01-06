Гостей встречали Ван Гог и Дали

Творчество
146
Лаура Казихан

В Актобе выставкой «оживших картин» отметили 45-летие художест­венного лицея.

фото предоставлено организатором мероприятия

Картины известных мастеров буквально оживали на глазах удивленных зрителей, пришедших на праздничное мероприятие в Музей искусств. Винсент Ван Гог со своей неизменной трубкой, Мона Лиза с загадочной очаровательной улыбкой, яркая и харизматичная Фрида Кало, эксцентричный Сальвадор Дали и другие знаменитые художники выходили прямо из картинных рам, приветствовали гостей, пожимали им руки и даже делали селфи.

Ученики художественного лицея не просто изображали художников и героев полотен, они старались передать их характер, стиль эпохи, скрытые в картинах эмоции. Зрители смеялись, удивлялись и восхищались, наблюдая, как шедевры «дефилируют» по сцене.

– Мы долго думали, как необычно и выразительно отметить знаменательную дату. Идея рассказать о художниках через движение и образ оказалась самым интересным решением, – говорит директор художественного лицея Анастасия Альтина.

К празднованию юбилея лицея был организован и показ мод в национальном стиле. Ученицы продемонстрировали платья и аксессуары, созданные совместно с преподавателями. Роспись по ткани, аппликации из фетра, авторские украшения, платки и шарфы – каждое изделие отражало не только художественное видение девушек, но и демонстрировало конкретные навыки, освоенные ими на занятиях.

В рамках мероприятия прошла выставка, где представили свои работы педагоги и воспитанники лицея. Посетители могли оценить разнообразие техник: от классической масляной живописи и рисунка до авторских изделий декоративно-прикладного творчества. Каждый экспонат демонстрировал, какие возможности открываются в лицее для развития творческих навыков, чтобы ученики создавали в итоге полноценные художественные работы.

В лицее обучаются 1 169 ребят. Среди них – 416 учеников младшего звена. В старшей группе получают предпрофессиональную подготовку, сопоставимую с программой первых курсов художественных вузов.

#выставка #Актобе #художественный лицей #45 летие

Популярное

Все
Гостей встречали Ван Гог и Дали
В Уральске открыл двери творческий центр
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
Машинки швейной звук как знак судьбы
Есть вода, но трещат магистрали
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Алматы – центр креативной индустрии
В мире художественного слова
Не бойтесь проявить себя!
Алекс Филатов: Люблю петь казахские песни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]