Столичные дома украсили флагами страны в рамках акции «Туымыз – төрімізде!», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: акимат Астаны

Так, в шести районах столицы свыше 500 флагов украсили балконы и фасады домов на центральных улицах, а именно по проспекту Республики, Б. Момышулы, Мәңгілік Ел, Тұран, ул. Р. Кошкарбаева, 34 ЖК «Туркестан» и т.д.

Акция прошла при поддержке активистов молодежного крыла «Жастар Рухы». Жителям столицы предложили выразить свою любовь к родине с помощью главного государственного символа — флага.

К слову, участники позитивно восприняли акцию.

Напомним, что в соответствии с правилами о размещении госсимволов РК, граждане имеют право использовать государственный флаг на зданиях и балконах своих домов в целях выражения патриотических чувств и поддержки национальных достижений. При этом необходимо соблюдать установленные стандарты использования государственных символов.