– Наталья Григорьевна, осенью Вы участвовали в мероприятии, организованном в рамках призывной кампании в Мангистауской области, где отмечали актуальность пат­риотического воспитания подрастающего поколения. Почему это важно?

– Если говорить о призывных кампаниях, то в обществе существуют определенные стереотипы. Нередко родители выказывают недовольство, мол, в призывные пункты ребят порой доставляют против их воли. По мнению родст­венников, призывников увозят не совсем законно.

Согласна, бывают перегибы на местах, Интернет пестрит различными негативными примерами. Но я считаю, что в первую очередь осознание необходимости отслужить в армии должно исходить от семьи. Да, в школе и вузе наши дети получают образование и воспитание. Но как человек, много лет проработавший в сфере образования, скажу, что глубокое патриотическое воспитание формируется в семье. И если родители признают необходимость службы Родине не на словах, а на деле, то из юноши получится настоящий патриот. Есть хорошая английская пословица: «Не пытайтесь воспитывать детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя!»

Защита Отечества – это свято, это обязанность каждого мужчины. Сегодня некоторые это понятие интерпретируют иначе. Между тем служба в армии должна восприниматься как почетное право, как важный шаг в жизни гражданина и неотъемлемая часть становления любого юноши. О том, правильно ли у нас проходит призывная кампания, размышлять можно много, но необходимость службы в армии неоспорима. Молодые люди должны это осознавать, и в данном случае влияние семьи безусловно.

Если пришла повестка, нужно обязательно идти в учреждение по делам обороны. Юноши должны понимать, что это в некоторой степени стыдно – бегать и скрываться. Бесспорно, велика ответственность и вышестоящих органов, того же Министерства обороны, которое призвано следить и контролировать правильные взаимоотношения командиров с подчиненными. С другой стороны, и в гражданской жизни бывают разные случаи, например, тот же буллинг в школьных коллективах, в соцсетях. Всего этого можно избежать только одним способом – правильно воспитать парня.

Отношение наших ребят к армии зависит от родителей. Отец должен говорить с сыном, объяснять, что это необходимо, что там он станет мужчиной, что это – школа жизни, и необходимо пройти этот путь. Да, будет сложно, нужно будет терпеть, учиться коммуницировать, отстаивать свою позицию.

– Бауыржан Момышулы в книге «Дневник командира» отмечал, что в воспитании солдата большую роль играют национальные традиции. Как можно их использовать для подготовки молодежи к службе в армии?

– В сентябре в Астане проходили V Всемирные игры кочевников, и я была поражена масштабом и количеством иностранных гос­тей, туристов и спортсменов. Отрадно, что наши спортсмены были представлены во всех видах. На мой взгляд, так и нужно популяризировать национальные игры, ведь они на самом деле способст­вуют формированию патриотического духа.

Наши предки-кочевники воспитывали молодежь именно посредством таких забав. Испокон веков вместе с играми культивировались и национальные ценности народа. Хотелось бы, чтобы в организациях образования популяризировали наше национальное достояние, поскольку в этих играх формируется воинский дух соперничества, взаимовыручки, лидерства, стойкости в борьбе – те важные качества, которыми должен обладать будущий солдат, мужчина в конце концов. Безус­ловно, казахские национальные игры могут исполнить в этом ключевую роль.

– Вы принимали участие в рабочей группе по проекту закона «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патрио­тического воспитания», который рассмотрен Мажилисом в первом чтении. О каких новеллах идет речь?

– Законопроект обширный, рассматривает в комплексе формирование и развитие военно-патриотического воспитания на всех этапах. И речь идет не только о работе этой направленности в школе или в детском саду. Внесено большое количество новелл, в частности, рассмотрены условия прохождения воинской службы, различные преференции для военнослужащих, нормы, направленные на развитие военно-патриотического воспитания в школах и вузах.

Так, встал вопрос о том, кто преподает начальную военно-техническую подготовку. Пообщавшись с экспертами и представителями Министерства обороны, с учителями-практиками, пришли к выводу, что у преподавателя в активе должно быть прохождение службы в армии. К сожалению, бывает так, что НВТП преподают специалисты, не имеющие представления об армейской службе, «не изведавшие тягот казарменного быта».

Вносятся и другие новшества. Например, для солдата срочной службы предлагается ряд преференций. Если он был трудоустроен до призыва, за ним сохраняется рабочее место. Если же обучался по гранту, то сохраняется стипендия, более того, рассматривается возможность исключения отработки государственной помощи после завершения службы. Делается все это для того, чтобы служба в армии стала престижной, чтобы молодые люди с желанием шли служить.

Кто-то может сказать, что преж­де этого не было, что казахстанцы выполняли свой гражданский долг не прося ничего взамен. Согласна, раньше было не модно, если молодой человек не отслужил. Думаю, что эту идеологию необходимо вернуть, поскольку мужчина, отслуживший в войс­ках, возвращается домой совершенно другим. Он приобретает определенные навыки, у него есть представление о дисциплине. В армии молодой казахстанец становится гражданином, для которого любовь к Родине – не простые слова, и патриотизм доказывается на деле.

– Ваш 19-летний сын проходит сегодня срочную службу в вооруженных силах. Чье это было решение?

– Естественно, это решение принималось нами в семье, мы долго размышляли и пришли к нему не вдруг. Я уже говорила о том, что семья влияет на становление юноши, на его отношение к призыву.

Конечно, как и любой молодой казахстанец, мой сын слышал стереотипы о службе, мол, о каком долге идет речь? Но в нашей семье считается, что мужчина должен отслужить, преодолеть этот путь, пройти мужское становление. Мы приводили примеры, говорили насколько это важно, что это очень серьезный поступок, начало взрослой жизни. Настаивали рекомендательно, чтобы сын осознал сам. Поэтому, когда началась призывная кампания, он в принципе отнесся к этому спокойно.

Ну и потом настает день, когда парень должен выйти из-под родительской опеки. Несмотря на то что служат сейчас лишь год, армия – это большая школа жизни, и она многое меняет в сознании. Мой сын Алихан изменился буквально за месяц-полтора за время службы в армии. Он осознает свою взрослость и сам принимает решения, чувствует ответственность за свои действия.

– Какова, на Ваш взгляд, роль казахского языка в воспитании патриотизма?

– Его значение велико, и это опять-таки одна из причин, почему я желала, чтобы мой сын оказался в казахскоязычной среде, каковой является армия. Мне, к примеру, в школьные годы казахский язык давался достаточно легко. Я принимала участие в олимпиадах, становилась призером, на конкурсах респуб­ликанского уровня занимала первые места. Потом поступила на факультет казахского языка и литературы.

Казахский – в первую очередь это государственный язык, а знание госязыка – обязанность каждого гражданина. Мое личное мнение: казахский язык и пат­риотизм – два неразрывных понятия. При этом полезно владеть английским и русским. И для представителей 130 национальностей, проживающих в нашей стране, возможность изучать и развивать свой родной язык и культуру беспрецедентна.

– В этом году отмечается 80-летие Великой Победы над фашизмом. И эта священная дата – еще один довод в деле патриотического воспитания молодежи...

– Безусловно, предстоящая юбилейная дата для нас весьма знаменательна. Наша молодежь должна знать о подвигах своих предков.

Из Казахстана с населением порядка шести миллионов человек на фронт призвали один миллион 200 тысяч, еще около 200 тысяч казахстанцев служили в это время в армии, в общей сложнос­ти это около 20% населения. За годы войны в нашей стране были сформированы 12 стрелковых и четыре кавалерийские дивизии, семь бригад, 50 отдельных полков. С фронтов Великой Отечественной войны не вернулись более 600 тысяч казахстанцев.

Наши предки храбро сражались под Москвой, где особенно отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова. Две дивизии из Казахстана участвовали в обороне и прорыве блокады Ленинграда. Наши земляки воевали под Сталинградом, на Курской дуге, в Европе. Рахимжан Кошкарбаев первым достиг стен Рейхстага и водрузил там Знамя Победы. Мы помним имена Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой, Бауыржана Момыш­улы, Сергея Луганского, Малика Габдуллина и многих других.

Их подвигами мы гордимся, и на их примерах нужно воспитывать подрастающее поколение. Это опять-таки играет большую роль в формировании патриотического сознания. Как преподаватель я считаю большой ошибкой то, что Второй мировой войне в учебниках истории Казахстана отведено недостаточно места. Часы на изучение вклада казахстанцев в той войне необходимо увеличить. Потому что через образы героев-казахстанцев мы сможем формировать правильное отношение молодежи к понятиям «патриотизм», «любовь к Родине». И это очень важно.