Госуслуга по возмещению затрат на обучение на дому детей с инвалидностью стала доступна онлайн

Цифровизация, Общество
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Ранее эта услуга была доступна только в бумажном варианте, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Минтруда реализован проактивный формат для услуги «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью», сообщает пресс-служба ведомства.

Возмещение вышеуказанного вида затрат предоставляется одному из родителей вне зависимости от дохода семьи, при условии, что ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

Ранее для получения данной госуслуги необходимо было написать заявление, посетив филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», или на портале eGov.

Теперь при наличии регистрации номера телефона в базе мобильных граждан, наряду с указанными способами услугу можно получить, ответив лишь на одно SMS от номера 1414.

Процесс проактивного оказания госуслуги инициируется автоматически при поступлении данных из информационных систем государственных органов об обучении ребенка с инвалидностью на дому.

После получения согласия системой осуществляется проверка данных услугополучателя на соответствие требованиям Правил оказания государственной услуги, по результатам которой принимается решение о назначении выплаты или мотивированный отказ.

Назначенная сумма перечисляется на банковский счет, определенный услугополучателем при ответе на сообщение.

Таким образом, проактивный формат позволяет казахстанцам, не выходя из дома и не затрачивая большое количество времени, получить необходимую услугу, а также способствует снижению коррупционных рисков, поскольку в оказании госуслуги задействовано минимальное количество участников.

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