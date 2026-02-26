Госкорпорация «Правительство для граждан» упрощает получение госуслуг для граждан с плотным графиком

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году более 60 тысяч человек воспользовались сервисом «Персональный менеджер», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

Как уточняется, сервис работает во всех ЦОНах, включая специализированные центры, а также доступен с выездом на дом. Для получения услуги достаточно обратиться на стойку регистрации в любом ЦОНе или специализированном центре и менеджер поможет на каждом этапе получения необходимой услуги: от подачи заявления до получения документов.

Стоимость услуги:

В обычных ЦОНах – 5 697 тенге

В специализированных центрах – 6 306 тенге

Выезд на дом – 7 447 тенге

Подать заявку можно на сайте Госкорпорации в разделе «Услуги для граждан» или через контакт-центр 1414. После подтверждения с вами свяжется оператор для согласования деталей.

Сервис особенно востребован у родителей с маленькими детьми, предпринимателей, пожилых людей и граждан с плотным графиком, отметили в Правительстве для граждан.