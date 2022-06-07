Готов к труду и озеленению!

Церемония открытия нового сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» прошла в Нур-Султане.

В столице собрались руководители республиканских молодежных организаций, представители региональных штабов «Жасыл ел», чтобы в торжественной обстановке дать старт 18-му трудовому сезону. Хотя в некоторых регионах молодежные отряды начали работать еще весной.

В течение нескольких дней для гостей Нур-Султана были организованы тематические площадки в форме нетворкинга, тренингов и мастер-классов от ведущих экспертов в области экологии и социального проектирования. Молодых лидеров обучали тому, как создавать и защищать экологические проекты, как их продвигать в социальных сетях.

Руководитель управления межведомственной координации и региональной работы Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Мирас Габдолхаев сообщил, что государство ежегодно выделяет на реализацию этого проекта значительные средства. До 2025 года, согласно «дорожной карте» партии «AMANAT», планируется охватывать движением «Жасыл ел» по 30 тыс. молодых людей в год.

– Это хороший проект, хоть и сезонный. Он помогает молодежи в летнее время не только подзаработать, но и найти полезное увлечение, внести свой вклад в сохранение окружающей среды. С другой стороны, это идет на пользу городу или селу, где они работают. Всего за эти годы в данном проекте приняли участие порядка 400 тысяч молодых людей, ими озеленено 230 гектаров земель, высажено 50 миллионов саженцев, – рассказал Мирас Габдолхаев.

– Общенациональный проект «Жасыл ел» успешно реализуется с 2005 года и набрал большую популярность. Он приобщает к труду, сплачивает молодежь вокруг общих идей, – отметил заместитель председателя правления Центра поддержки гражданских инициатив Жасулан Бисембиев.

Задачи движения «Жасыл ел» – временная занятость молодежи от 16 до 29 лет, а также патриотическое воспитание через реализацию экологических проектов и государственных программ. Школьники, студенты и неработающая молодежь в течение месяца занимаются озеленением и благоустройством городов и населенных пунктов, посадкой деревьев, уходом за зелеными насаждениями, уборкой территории.

– Последние 5–6 лет мы позиционируем себя не только как организацию, выполняющую государственную программу, но и как молодежное экологическое движение. Обучаем экологической грамотности и способствуем социализации молодежи. Для этого проводим тренинги, обучающие программы, тимбилдинги, квесты, даже походы в театры организуем. Большинство из тех, кто сейчас работает в трудотрядах, выходцы из социально уязвимых слоев населения. И наша цель, чтобы молодой человек не только подзаработал, но и развился, обрел новых друзей, научился работать в команде, – говорит заместитель руководителя рес­публиканского штаба «Жасыл ел» Алишер Кардашев.

22-летняя Русана Самекова пришла в «Жасыл ел» 18-летней студенткой. Получая профессию учителя биологии в Павлодарском педагогическом университете, ей было интересно проводить инвентаризацию зеленых насаждений, ухаживать за ними, здесь можно было вести трудовую и научную деятельность одновременно.

Активную девушку заметили в областном штабе и пригласили работать с молодежью. В 2020 году она стала командиром городского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», а в 2021-м – уже областного.

– Мы ежегодно трудоустраи­ваем молодежь по трем направлениям: экология и благоустройство, строительство и реконструкция, творчество и волонтерство. Причем по всем направлениям работа активная. Во всех городах и районах области есть свои штабы. Экологические отряды занимаются озеленением, благоустройством территории, посадкой саженцев, очисткой от бытового мусора, особенно прибрежной зоны Иртыша. Желающих очень много, молодежь сама тянется, и это радует, – рассказывает Русана.

На протяжении всех этих лет бойцы «Жасыл ел» строят и ремонтируют жилые дома, социальные объекты – школы, детские сады, центры для особенных детей. Так как у студентов нет квалификации, их больше привлекают в качестве подсобных рабочих.

Как рассказала Русана Самекова, павлодарские работодатели платят студентам 65–70 тыс. тенге, еще более 30 тыс. тенге – вознаграждение от штаба. Для 16–18-летних бойцов экологических отрядов это неплохая помощь в подготовке к новому учебному году. В строительные отряды берут только совершеннолетних, но и получают они уже порядка 150 тыс. тенге за месяц работы.

– В пандемию желающих было еще больше. Молодые видят реальную поддержку и результаты своего труда, осознают, что они могут улучшить внешний облик города. Так и развивается экологическая культура: когда один вносит личный вклад в экологию, он рассказывает об этом другим, – считает Русана.

Берман Исаев приехал в столицу из Уральска, он один из руководителей Западно-Казахстанского областного штаба «Жасыл ел». В его регионе каждый год выделяется 1 175 квот на экологические отряды и 500 квот на ССО. А заявок поступает около 5 000! Ребят трудоустраивают в жилищно-коммунальные хозяйства, управления лесного хозяйства.

– Даже если наш регион считается зеленым, этот статус нужно поддерживать и сохранять, – уверен молодой человек.