Готовить физиков и инженеров Общество 25 декабря 2023 г. 1:30 4 Сергей Наговицын В Казахстане на базе филиалов ведущих мировых вузов осуществляется подготовка высококлассных специалистов. фото из архива "КП" В января 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Мажилисе Парламента, говорил об открытии в стране филиалов зарубежных университетов. И уже через месяц на встрече глав государств Казахстана и Российской Федерации было принято решение об открытии филиалов ведущих технических российских университетов в нашей стране. По итогам двусторонних переговоров был подписан ряд документов в сфере образования, транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики. В том числе был подписан и меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом «Центр международных программ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ (Московский инженерно-физический институт)». Первого июня 2022 года в Алматы состоялась церемония подписания соглашения об открытии филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби с участием Президента Казахстана. В октябре на третьем этаже физико-технического факультета КазНУ приступили к обучению первые студенты бакалавриата и магистратуры филиала престижного российского вуза. – Как для Казахстана, так и для России сотрудничество в сфере образования несет пользу, – рассказывает руководитель Алматинского филиала НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор Аскар Давлетов. – Во-первых, осуществляется довольно серьезный обмен опытом между преподавателями казахстанской и российской систем высшего технического образования. Во-вторых, сами студенты, приобретая возможность обучаться, не выезжая за пределы нашей страны, на очном отделении, получают весь необходимый багаж знаний и навыков зарубежного престижного вуза, не затрачивая лишних средств и ресурсов на переезд и проживание. Лекции и занятия, касающиеся узкой специализации, приезжают проводить те же самые высококлассные специалисты МИФИ, а если говорить об общих предметах, то их ведут казахстанские ученые и преподаватели, но уже опираясь на методики и регламент, разработанные в московском институте. Таким образом не только студенты получают глубокие знания, но и наши преподаватели имеют возможность сравнивать существующие системы обучения и перенимать опыт. МИФИ – один из самых известных вузов России, ведущий институт в сфере ядерного образования, он входит в топ-100 мировых университетских рейтингов по физике, а также имеет высокие рейтинговые показатели в области инженерии и технологий компьютерных наук. В настоящее время в филиале осуществляется подготовка казахстанских студентов по двум направлениям бакалавриата: «Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы» (ЗВВС) и «Физика элементарных частиц и космофизика» (ФЭЧиК), а также по одному направлению магистратуры: «Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы и технологии» (ЗВВСиТ). Программа ЗВВС ориентирована на подготовку специалистов, обладающих необходимыми универсальными, общепрофессиональными и профессиональными знаниями и навыками, которые впоследствии позволят выпускникам филиала успешно работать в области защищенных высокопроизводительных вычислительных систем. Особенностью данной программы является наличие дисциплин, посвященных углубленному изучению аппаратного и программного обеспечения защищенных высокопроизводительных вычислительных систем. Стоит отметить, что подобными технологиями для иностранных студентов многие страны делятся неохотно, предпочитая предоставлять на такие позиции собственных высокооплачиваемых специалистов. Программа ЗВВСиТ предназначена для подготовки магистров в области защищенных высокопроизводительных вычислительных систем и технологий. Большое внимание уделяется технологиям повышения производительности вычислительных систем, а также способам их защиты. Программа ФЭЧиК направлена на подготовку физиков и инженеров, способных работать в области современной экспериментальной физики частиц, астрофизики и космологии. Кроме развития науки, данное направление готовит специалистов, способных в будущем обеспечить кадровым резервом стратегически важные направления развития, в том числе и отечественной ядерной энергетики. В обучении студентов задействованы ученые МИФИ, ведущие активную научную деятельность, в том числе на установках класса мегасайенс. Полученные знания позволят выпускнику с успехом заниматься фундаментальными научными исследованиями мирового уровня на экспериментальных установках Большого адронного коллайдера (CERN, Швейцария), коллайдера NICA (Объединенный институт ядерных исследований, РФ), астрономических обсерваториях и космостанциях Тянь-Шаня (РК) и других научных площадках во всем мире. #Образование #студенты #кадры #специалисты #ВУЗ