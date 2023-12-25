Готовить физиков и инженеров

В января 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Мажилисе Парламента, говорил об открытии в стране филиалов зарубежных университетов. И уже через месяц на встрече глав государств Казахстана и Российской Федерации было принято решение об открытии филиалов ведущих технических российских университетов в нашей стране. По итогам двусторонних переговоров был подписан ряд документов в сфере образования, транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики. В том числе был подписан и меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом «Центр международных программ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ (Московский инженерно-физический институт)».

Первого июня 2022 года в Алматы состоялась церемония подписания соглашения об открытии филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби с участием Президента Казахстана. В октябре на третьем этаже физико-технического факультета КазНУ приступили к обучению первые студенты бакалавриата и магистратуры филиала престижного российского вуза.

– Как для Казахстана, так и для России сотрудничество в сфере образования несет пользу, – рассказывает руководитель Алматинского филиала НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор Аскар Давлетов. – Во-первых, осуществляется довольно серьезный обмен опытом между преподавателями казахстанской и российской систем высшего технического образования. Во-вторых, сами студенты, приобретая возможность обучаться, не выезжая за пределы нашей страны, на очном отделении, получают весь необходимый багаж знаний и навыков зарубежного престижного вуза, не затрачивая лишних средств и ресурсов на переезд и проживание. Лекции и занятия, касающиеся узкой специализации, приезжают проводить те же самые высококлассные специалисты МИФИ, а если говорить об общих предметах, то их ведут казахстанские ученые и преподаватели, но уже опираясь на методики и регламент, разработанные в московском институте. Таким образом не только студенты получают глубокие знания, но и наши преподаватели имеют возможность сравнивать существующие системы обучения и перенимать опыт.

МИФИ – один из самых известных вузов России, ведущий институт в сфере ядерного образования, он входит в топ-100 мировых университетских рейтингов по физике, а также имеет высокие рейтинговые показатели в области инженерии и технологий компьютерных наук.

В настоящее время в филиале осуществляется подготовка казахстанских студентов по двум направлениям бакалавриата: «Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы» (ЗВВС) и «Физика элементарных частиц и космофизика» (ФЭЧиК), а также по одному направлению магистратуры: «Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы и технологии» (ЗВВСиТ).

Программа ЗВВС ориентирована на подготовку специалистов, обладающих необходимыми универсальными, общепрофессиональными и профессиональными знаниями и навыками, которые впоследствии позволят выпускникам филиала успешно работать в области защищенных высокопроизводительных вычислительных систем. Особенностью данной программы является наличие дисцип­лин, посвященных углубленному изучению аппаратного и программного обеспечения защищенных высокопроизводительных вычис­лительных систем. Стоит отметить, что подобными технологиями для иностранных студентов многие страны делятся неохотно, предпочитая предоставлять на такие позиции собственных высокооплачиваемых специалистов.

Программа ЗВВСиТ предназначена для подготовки магистров в области защищенных высокопроизводительных вычислительных систем и технологий. Большое внимание уделяется технологиям повышения производительности вычислительных систем, а также способам их защиты.

Программа ФЭЧиК направлена на подготовку физиков и инженеров, способных работать в области современной экспериментальной физики частиц, астрофизики и космологии. Кроме развития науки, данное направление готовит специалистов, способных в будущем обеспечить кадровым резервом стратегически важные направления развития, в том числе и отечественной ядерной энергетики.

В обучении студентов задействованы ученые МИФИ, ведущие активную научную деятельность, в том числе на установках класса мегасайенс. Полученные знания позволят выпускнику с успехом заниматься фундаментальными научными исследованиями мирового уровня на экспериментальных установках Большого адронного коллайдера (CERN, Швейцария), коллайдера NICA (Объединенный институт ядерных исследований, РФ), астрономических обсерваториях и космостанциях Тянь-Шаня (РК) и других научных площадках во всем мире.