​Готовность номер один

К капризам природы силы департамента по чрезвычайным ситуациям области готовились заблаговременно. Спасателями укреплены берега рек Шу, Талас и Аса. Особое внимание уделялось участкам, где в прошлом году наблюдалось подтопление прибрежных зон. Кроме того, на постоянном контро­ле находится ситуация в пяти предгорных районах (Жуалынский, Меркенский, Рыскуловский, Кордайский и Таласский) на реках Каракунуз, Ргайты, Аспара, Мерке, Каракистак, Каинды, Аксай и Коксай, где не исключено прохождение грязеселевых потоков.

Но, как говорится, предусмотреть все невозможно, что подтверждает недавнее подтопление дворовых участков трех населенных пунктов Рыскуловского района в результате склоновых стоков и одновременного подъема грунтовых вод. Заметного урона сельчанам стихия не нанесла – помощь подоспела вовремя.

Как видно, угроза бедствия есть всегда. К примеру, как сообщил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Ерик Алпысбаев, при резком повышении температурного фона возможны интенсивные склоновые стоки по всему региону, а из-за переполнения водохранилищ может иметь место разрушение плотин. Для недопущения последнего разработан график режима работы Кировского, Тасоткельского и Терс-Ащибулакского водо­хранилищ.

– В настоящее время ведется постоянный мониторинг за наполнением водое­мов, – проинформировал Ерик Алпысбаев. – Запас воды в них составляет 55–81%. Влагонакопление в бассейнах рек области ниже нормы на 30%. С учетом прог­ноза синоптиков ожидается, что водность рек будет на 10–40% ниже уровня прошлого года. К тому же реки Шу, Талас и Аса имеют достаточно большой буферный запас для приема паводковых вод, а все малые водоемы находятся в режиме проточности. Поэтому проблем быть не должно.

Между тем 14 из 117 водое­мов области все же представляют потенциальную угрозу населенным пунктам, объектам хозяйствования и транспортной инфраструктуры. Да и по предварительной оценке специалистов в ближайшее время ожидается резкое увеличение объема за счет таяния снега в горной местности, и объек­ты будут вынуждены начать аварийный сброс воды.

На заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям аким области Аскар Мырзахметов поставил четкую задачу: не допустить чрезвычайную ситуацию! Утвержден план мероприятий по подготовке и прохождению весенних паводков, а в общую работу активно включились все соответствующие службы. Как сообщил главный специалист ДЧС области Арман Смайлов, от мусора и наносов очищены 95 км дренажных и оросительных каналов, 155 км арычной сети. На железных и автомобильных дорогах очищено около 100 мостовых и более 500 водопропускных сооружений. Создан запас горюче-смазочных и инертных материалов. Все службы готовы к оказанию экстренной помощи.