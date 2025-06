Фото: АДГС

В целях обмена опытом, в Форуме приняли участие представители ООН и руководители уполномоченных органов стран-партнеров: директор Бюро государственной службы и развития кадрового потенциала Государства Катар - Саиф Аль-Кааби, председатель Совета по вопросам государственной службы Монголии - Цэдэвсурэн Лхагва, генеральный директор Офиса по управлению человеческими ресурсами государства Сьерра-Леоне – Ансу Такер, директор Агентства по государственной службе при Президенте Республики Таджикистан - Илёс Идрисзода, а также ведущие специалисты в сфере управления и развития человеческих ресурсов из Азербайджана, Кыргызстана, Марокко, ОАЭ, России, Руанды, Сингапура, США, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

На Форуме помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям Кырыкбаев Арман огласил поздравительное послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан Дархан Жазыкбай подчеркнул, что с самого начала модернизация системы государственного управления основывалась на фундаментальном принципе, озвученном Президентом: «Не человек - для государства, а государство - для человека».

Главной тема форума стало развитие эффективной, человекоцентричной системы управления государственном секторе. В центре внимания оказались четыре ключевых направления - формирование стратегической HR-системы, цифровизация и интеграция ИИ в кадровую политику, поддержка молодых кадров и трансформация роли руководителей в государственных органах.

На форуме также была презентована книга под названием «Public Administration in the New Reality», основанная на международном опыте и научных изысканиях в области государственного управления нового этапа. В работе приняли участие 39 авторов из 19 стран, а предисловие к книге написал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

В ходе форума казахстанскую сторону особо заинтересовали успехи партнеров, к примеру системы Катара Kawader - платформа подбора кадров для государственного и частного сектора, а также Ada’a - система управления эффективностью, позволяющая осуществлять постановку, мониторинг и оценку SMART-целей для более 85 тыс. госслужащих. В Монголии используют автоматизацию назначений и кадрового реестра на специализированном портале, а также запущен «пилотный» модуль ИИ с анализом резюме и предварительным отбором кандидатов.

Особое внимание на форуме было уделено международному взаимодействию с ключевыми международными организациями. Обратившись посредством видеосвязи к участникам форума, председатель Международной комиссии ООН по гражданской службе (ICSC), заместитель Генерального секретаря ООН Ларби Джакта отметил, что Казахстан демонстрирует прогрессивный подход к кадровой политике и может стать моделью для других государств.

По итогам дискуссий, панельных и форсайт-сессий форума была сформирована и поддержана резолюция GovHR, включающая ключевые предложения и ориентиры по развитию государственной службы и системы управления человеческими ресурсами. В частности, рекомендована поэтапная интеграция AI, Big Data, облачных решений и блокчейн-технологий для повышения эффективности госаппарата и улучшения сервисов для граждан. Отмечена важность управления данными из единого источника, сокращения бюрократических барьеров, усиления цифровой безопасности и активного использования People Analytics в принятии кадровых решений.

Дополнительно участники foresight-сессий выработали предложения по формированию новых HR-моделей, включая «Карту компетенций 2030», «Политику данных» и «Архетипы HR 2035». Отмечена необходимость перехода к индивидуализированному, практико-ориентированному обучению с акцентом на цифровые навыки.

По словам участников, форум стал не только площадкой для обмена знаниями, но и важным шагом в формировании профессионального сообщества в сфере государственной службы, способного внедрять передовые решения, отвечающие вызовам времени.