Говорят участники съезда Мнения 19 сентября 2025 г. 1:00 72 В Астане завершил работу VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе форума приняли участие более 100 делегаций из 60 стран. фото Игоря Бургандинова Дэвид Рутштейн, генеральный секретарь Международного сообщества бахаи (Израиль): – Съезд лидеров мировых и традиционных религий – осязаемое проявление приверженности Казахстана созданию единого мира. Надеюсь, что и другие страны последуют этому примеру. Со своей стороны мы предлагаем практичный подход к религиозному диалогу – подход, основанный на принципе консультаций. Бахаулла – основатель веры бахаи говорил, что благополучие и безопасность человечества недостижимы до тех пор, пока не будет установлено единство мира, которое не означает однообразие, а является богатым полотном, сотканным из многообразия культур, верований и взглядов. Отмечу пять постулатов, которые могут служить моделью для межрелигиозного диалога. Первое – поиск истины. Это не спорт и не состязание идей, а коллективное исследование, где участники стремятся понять реальность ситуации, отодвигая в сторону личные предубеждения и предположения. Второе – уважение всех и их взглядов. Ведь истина рождается во взаимодействии различных идей. Уважение – это не пассивность, а активное слушание, признание достоинства каждого. Третье – внимательное слушание. Четвертое – отстраненность от личных идей. Нужно понимать: как только мысль высказана, она уже не принадлежит спикеру, а является достоянием всех слушателей. Именно отрешенность способствует сотрудничеству. В межрелигиозном диалоге это звучит так: готовность отказаться от предвзятых представлений и возможность позволить коллективной мудрости вести беседы. И, наконец, пятое – говорить без обиды и слушать не обижаясь. Нам нужны практичные подходы в сфере межконфессионального сотрудничества, основанные на вышеупомянутых постулатах. Старейшина Патрик Кирон, член кворума Двенадцати Апостолов церкви Иисуса Христа Святых последних дней: – Пространство между нами становится поистине священным, когда мы находим время выслушать друг друга, когда заменяем осуждение состраданием, когда понимаем, что есть что-то, что нас объединяет гораздо больше, чем может разъединить. Как святыни возводятся камень за камнем, так и мир и взаимопонимание строятся не за мгновение, а встреча за встречей, шаг за шагом. Будучи лидерами религиозных конфессий, мы стремимся работать, невзирая на границы. Я благодарен за это мероприятие, за возможность единения, за возможность выстраивать крепкие связи. Мы чтим божественный призыв к взаимному уважению и прочному братству всего человечества. Съезд проходил под эгидой синергии во имя будущего, а именно это происходит, когда мы переходим от разговоров к действиям, едино служа друг другу и общему делу. Это наша общая возможность: превратить незнакомых нам людей в соседей, а соседей – в добрых друзей. Мир, в котором мы будем жить, зависит от того, какой мир мы сами готовы построить вместе. Продолжая оберегать и строить церкви, мечети, синагоги, мы продолжаем оберегать и человеческое доверие. Только мы сами можем починить то, что сломано, укрепить то, что хрупко, и построить будущее. Фархан Ахмад Низами, директор Оксфордского центра исламских исследований (Великобритания) – Благодарю Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за постоянную поддержку, оказываемую Съезду лидеров мировых и традиционных религий, – это исключительно важная в современном мире инициатива. Необходимость такого форума очевидна, это поистине лучшая площадка для обсуждения массы актуальных вопросов и духовной дипломатии. Важно подчеркнуть: межконфессиональные отношения исключительно важны, грамотно выстроенный диалог – единственный путь к предотвращению конфликтов, альтернативы ему нет. Диалог при этом не может носить лишь символичный характер, мы должны реально обсуждать и действовать по вопросам, проблемам, поднимаемым всеми участниками. Наши действия должны включать в себя работу по укреплению человеческого взаимоуважения, установлению справедливости в обществе, повышению качества жизни всех людей, ликвидации дискриминации и разделения. Излюбленная нами и часто звучащая метафора – наведение мостов. Но не будем забывать, что мост пролегает в обе стороны, и мы несем обоюдную ответственность за состояние этих мостов. Если мы стремимся к толерантности, необходимо выстроить соответствующий фундаментальный подход в основе каждой из религий, каждого общества и государства. Межрелигиозные отношения не могут быть эффективными, если они не поддерживаются на должном уровне. Мы должны учитывать различия и принимать их, только так мы сможем проявить толерантность и пресечь конфликты. Съезд в Астане вносит в эту работу большой вклад. #Астана #религии #Съезд лидеров мировых и традиционных религий #Съезд лидеров