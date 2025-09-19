Говорят участники съезда

Мнения
72

В Астане завершил работу VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе форума приняли участие более 100 делегаций из 60 стран.

фото Игоря Бургандинова

 

Дэвид Рутштейн, генеральный секретарь Международного сообщества бахаи (Израиль):

– Съезд лидеров мировых и традиционных религий – осязаемое проявление приверженности Казахстана созданию единого мира. Надеюсь, что и другие страны последуют этому примеру. Со своей стороны мы предлагаем практичный подход к религиозному диалогу – подход, основанный на принципе консультаций.

Бахаулла – основатель веры бахаи говорил, что благополучие и безопасность человечества недостижимы до тех пор, пока не будет установлено единство мира, которое не означает однообразие, а является богатым полотном, сотканным из многообразия культур, верований и взглядов.

Отмечу пять постулатов, которые могут служить моделью для межрелигиозного диалога. Первое – поиск истины. Это не спорт и не состязание идей, а коллективное исследование, где участники стремятся понять реальность ситуации, отодвигая в сторону личные предубеждения и предположения.

Второе – уважение всех и их взглядов. Ведь истина рож­дается во взаимодействии различных идей. Уважение – это не пассивность, а активное слушание, признание достоинства каждого.

Третье – внимательное слушание.

Четвертое – отстраненность от личных идей. Нужно понимать: как только мысль высказана, она уже не принадлежит спикеру, а является достоянием всех слушателей. Именно отрешенность способствует сотрудничеству. В межрелигиозном диалоге это звучит так: готовность отказаться от предвзятых представлений и возможность позволить коллективной мудрости вести беседы.

И, наконец, пятое – говорить без обиды и слушать не обижаясь. Нам нужны практичные подходы в сфере межконфессионального сотрудничества, основанные на вышеупомянутых постулатах.

 

Старейшина Патрик Кирон, член кворума Двенадцати Апостолов церкви Иисуса Христа Святых последних дней:

– Пространство между нами становится поистине священным, когда мы находим время выслушать друг друга, когда заменяем осуждение состраданием, когда понимаем, что есть что-то, что нас объединяет гораздо больше, чем может разъединить. Как святыни возводятся камень за камнем, так и мир и взаимопонимание строят­ся не за мгновение, а встреча за встречей, шаг за шагом.

Будучи лидерами религиозных конфессий, мы стремимся работать, невзирая на границы. Я благодарен за это мероприятие, за возможность единения, за возможность выстраивать крепкие связи. Мы чтим божест­венный призыв к взаимному уважению и прочному братству всего человечества.

Съезд проходил под эгидой синергии во имя будущего, а именно это происходит, когда мы переходим от разговоров к действиям, едино служа друг другу и общему делу. Это наша общая возможность: превратить незнакомых нам людей в соседей, а соседей – в добрых друзей.

Мир, в котором мы будем жить, зависит от того, какой мир мы сами готовы построить вместе. Продолжая оберегать и строить церкви, мечети, синагоги, мы продолжаем оберегать и человеческое доверие. Только мы сами можем починить то, что сломано, укрепить то, что хрупко, и построить будущее.

 

Фархан Ахмад Низами, директор Оксфордского центра исламских исследований (Великобритания)

– Благодарю Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за постоянную поддерж­ку, оказываемую Съезду лидеров мировых и традиционных религий, – это исключительно важная в современном мире инициатива. Необходимость такого форума очевидна, это поистине лучшая площадка для обсуждения массы актуальных вопросов и духовной дипломатии.

Важно подчеркнуть: межконфессиональные отношения исключительно важны, грамотно выстроенный диалог – единственный путь к предотвращению конфликтов, альтернативы ему нет. Диалог при этом не может носить лишь символичный характер, мы должны реально обсуждать и действовать по вопросам, проблемам, поднимаемым всеми участниками. Наши действия должны включать в себя работу по укреплению человеческого взаимоуважения, установлению справедливости в обществе, повышению качества жизни всех людей, ликвидации дискриминации и разделения.

Излюбленная нами и часто звучащая метафора – наведение мостов. Но не будем забывать, что мост пролегает в обе стороны, и мы несем обоюдную ответственность за состояние этих мостов. Если мы стремимся к толерантности, необходимо выстроить соответствующий фундаментальный подход в основе каждой из религий, каждого общества и государства.

Межрелигиозные отношения не могут быть эффективными, если они не поддерживаются на должном уровне. Мы должны учитывать различия и принимать их, только так мы сможем проявить толерантность и пресечь конфликты. Съезд в Астане вносит в эту работу большой вклад.

