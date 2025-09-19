Дэвид Рутштейн, генеральный секретарь Международного сообщества бахаи (Израиль):

– Съезд лидеров мировых и традиционных религий – осязаемое проявление приверженности Казахстана созданию единого мира. Надеюсь, что и другие страны последуют этому примеру. Со своей стороны мы предлагаем практичный подход к религиозному диалогу – подход, основанный на принципе консультаций.

Бахаулла – основатель веры бахаи говорил, что благополучие и безопасность человечества недостижимы до тех пор, пока не будет установлено единство мира, которое не означает однообразие, а является богатым полотном, сотканным из многообразия культур, верований и взглядов.

Отмечу пять постулатов, которые могут служить моделью для межрелигиозного диалога. Первое – поиск истины. Это не спорт и не состязание идей, а коллективное исследование, где участники стремятся понять реальность ситуации, отодвигая в сторону личные предубеждения и предположения.

Второе – уважение всех и их взглядов. Ведь истина рож­дается во взаимодействии различных идей. Уважение – это не пассивность, а активное слушание, признание достоинства каждого.

Третье – внимательное слушание.

Четвертое – отстраненность от личных идей. Нужно понимать: как только мысль высказана, она уже не принадлежит спикеру, а является достоянием всех слушателей. Именно отрешенность способствует сотрудничеству. В межрелигиозном диалоге это звучит так: готовность отказаться от предвзятых представлений и возможность позволить коллективной мудрости вести беседы.

И, наконец, пятое – говорить без обиды и слушать не обижаясь. Нам нужны практичные подходы в сфере межконфессионального сотрудничества, основанные на вышеупомянутых постулатах.