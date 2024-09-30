Граффити с рекламой наркотиков уничтожают в Жетісу

В области Жетісу подвели промежуточные результаты проекта «Нашақорлыққа жол жоқ», передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации госоргана, с начала года на территории области зарегистрировано всего 115 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 28 по факту их сбыта.

Пресечена и ликвидирована деятельность одной нарколаборатории.

«Выявлено и уничтожено 40 граффити, рекламирующих продажу наркотиков. Начато 5 досудебных расследований по ст.299-1 Уголовного кодекса (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств)», – заключили в ведомстве.



