Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой представит серию концертных программ в рамках музыкального фестиваля Grand Fest. Мероприятия пройдут в столичном амфитеатре и соберут на одной сцене известных артистов и музыкальные коллективы «Қазақконцерта», сообщает Kazpravda.kz

7 июня фестиваль откроет концерт Казахского государственного фольклорного ансамбля «Астана сазы». Коллектив представит программу, в которой традиционные кюи и народные композиции прозвучат в современном авторском прочтении. В этот вечер на сцену также выйдут заслуженный деятель Казахстана Айзат Қарабек и лауреат международных конкурсов Жанту Дадабаев.

14 июня состоится совместное выступление группы Saz & Soul и легендарного ансамбля «Гүлдер».

Программа концерта включает интерпретации зарубежных хитов, произведения казахстанских композиторов, вокальные, инструментальные и хореографические номера с элементами национального и современного звучания.

В концерте примут участие заслуженный деятель Казахстана Гүлсім Мырзабекова, лауреаты государственной молодежной премии «Дарын» Алибек Альмадиев и Адильхан Макин, обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» Анна Уварова, а также лауреаты международных конкурсов Дидар Абдухалық, Қуандық Шалқар, Ақбөпе Алибекова.

15 июня жителей и гостей столицы ждет вечер популярной казахстанской эстрады с участием групп «Azia» и «Melomen». Прозвучат известные хиты последних лет, полюбившиеся широкой аудитории, такие как «Ғажайып күй», «Жаным», «Қандайсың қандай», «Арман шағала» и другие.

22 июня состоится концерт Казахского государственного симфонического оркестра и солистов отдела «Классического искусства» «Қазақконцерт». В программе – произведения мировой и казахстанской симфонической, вокальной и камерной музыки, включая арии и дуэты из казахских опер, народные песни, романсы, инструментальные миниатюры и современные произведения о Родине.

28 июня в рамках фестиваля состоится тематический вечер «Біздің жәрмеңке», посвящённый национальному искусству. Зрителей ждёт насыщенная концертная программа, включающая авторские композиции, попурри народных песен, современные хореографические постановки и яркие сценические номера. В мероприятии примут участие заслуженные деятели Казахстана Құмарбек Қалқатай, Клара Төленбаева, Нұрболат Арзамас, лауреаты премии «Дарын» Асқар Мұқият, Ардақ Елеусіз, Күнсұлу Түрікпен, обладатели знака «Мәдениет саласының үздігі» и лауреаты различных конкурсов.

29 июня состоится гала-концерт, завершающий 64-й концертный сезон Қазақконцерта. В масштабном музыкальном шоу примут участие звезды казахстанской сцены: народная артистка Казахстана Мақпал Жүнісова, заслуженный артист Нұрлан Өнербаев, заслуженные деятели Казахстана Ардақ Балажанова, Медет Салықов, Клара Төленбаева, Құрмаш Махан, Нұрболат Арзамасұлы, Гүлсім Мырзабекова, Айзат Қарабек, обладатели медали «Ерен еңбегі үшін» Бауыржан Исаев, Анна Уварова, обладатель медали «Мәдениет саласының үздігі» Перизат Тұрар, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Асқар Мұқият, лауреаты международных и республиканских конкурсов, Казахский государственный симфонический оркестр, ансамбли «Гүлдер» и «Бірлік», группа Saz & Soul.

По словам организаторов, фестиваль Grand Fest призван стать значимым культурным событием столицы, направленным на популяризацию отечественного музыкального искусства и расширение культурного досуга горожан.