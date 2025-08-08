О границах говорят все! И не только говорят, но и демонстрируют: со мной так себя вести нельзя, я знаю себе цену, я заставлю себя уважать. Личные границы психологи характеризуют примерно так: это набор правил (!), которыми человек очерчивает пределы дозволенного по отношению к себе. То есть «правила игры» у каждого свои, маркировка личных границ – дело сугубо личное. Если помягче и поромантичнее, то это еще и осознание своего «я», доверие личным ощущениям «выбирать взаимовыгодные коммуникации».

Никто не спорит, иногда посторонние люди слишком глубоко суют свой нос в чужие дела, таких надо ставить на место, это уже не про границы даже, а про элементарное человеческое воспитание. Да и даже одернуть, дать понять о неуместности мнения или поступка можно вежливо, например, так: «Знаете, мне это неприятно, давайте договоримся…», а не агрессировать: «Не лезь не в свои дела!»

На мой взгляд, в кучу свалили все, по пути извратив адекватное понятие, что каждый человек важен, в «Важен только я!» или уже воспринимаемое в порядке вещей «Ты никому ничего не должен».

Представьте условный разговор: «Никому и ничего? Окей! Тогда давай сразу обозначим: я тебе тоже ничего не должен, устраивает?» Диа­лог можно представить между кем угодно: коллегами, соседями, даже родителями и детьми. И, казалось бы, все честно, но ведь, по иронии судьбы, эти самые «я не должен» первыми и начинают претендовать на помощь и поддержку.

Да и сами посудите: как долго человек, который сам для себя, как говорится, царь и бог, будет интересен другим? Может, конечно, таким людям плевать на мнение окружаю­щих (ну и пусть шепчутся, что я «тот самый, у которого снега зимой не выпросишь»), но, согласитесь, дружба, отношения тем и ценны, что есть на кого положиться.

Психологи советуют: если вас что-то не устраивает по отношению к вам, учитесь не кордоны выставлять, а договариваться. Не ставить ультиматумы, не избегать каких-то событий и разговоров, ведь выстраивание барьеров – это порой просто желание спрятаться от ответственности, забот. И вот это «надо уметь говорить «нет» или чуть что, блокировать кого-то» отдает не здоровым отношением к себе, а больным воображением.

Ну и потом, не забываем: «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Из чего мы можем легко сделать вывод, что, «освобождая» себе пространство, мы тем самым ужимаем чужое.

Да, иногда очень хочется почувствовать себя просветленным, понявшим эту жизнь человеком, мол, я знаю лучше всех, как правильно жить. Благодатно такая философия ложится и на женские умы, когда коучи-психологи-менторы внушают: «Женщина, ты прекрасна, ты никому, тем более мужу, ничего не должна. Люби себя, береги себя, никто другой о тебе не позаботится». Ни в коем случае не спорю, что это неправильно так думать; другое дело, когда человек привыкает думать только так. А отсюда конфликты, разводы по причине «непримиримых разногласий». Так, может, прежде чем научимся выстраивать границы, освоим науку быть мудрее и терпимее?