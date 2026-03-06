Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом

Конституционная реформа
116

15 марта 2026 года в Казахстане состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции Республики Казахстан. При загранучреждениях Казахстана в 54 иностранных государствах образован 71 участок референдума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия референдума.

Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день референдума (воскресенье, 15 марта 2026 года) с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.

В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, временно не функционируют участки референдума при загранучреждениях Республики Казахстан в Государстве Израиль, Иорданском Хашимитском Королевстве, Исламской Республике Иран, Государстве Катар, Государстве Кувейт, Ливанской Республике, Султанате Оман и Объединённых Арабских Эмиратах. Наряду с этим, по соображениям безопасности также временно не функционируют участки референдума при Посольствах Республики Казахстан в Украине и Федеративной Демократической Республике Эфиопия. 

#голосование #МИД #реформа #конституция #участки

