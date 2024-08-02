Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца

Как старинные фрески, оживали воспоминания, когда Мелвин ступил на землю Мамлютского района Северо-Казахстанской области, ставшего невольной пристанью для его отца в годы репрессий.

Салек, чья юность была разор­вана войной и репрессиями, родился 24 декабря 1910 года во Львове, тогда принадлежавшем Австро-Венгерской империи. Отец Салека (звали его Вольфом) погиб в годы Первой мировой войны. И кто бы мог подумать, что много позже, уже в конце 1930-х годов, его сын Салек столкнется с насильственной депортацией?

– Из Львова отца принудительно вывезли в период 1939–1941 годов, – вспоминает Мелвин. – После войны он уехал из Мамлютки и вернулся во Львов. Чтобы сделать это, ему пришлось оформить фальшивые документы, в которых говорилось, что он якобы приехал из Кракова. Полякам почему-то можно было покинуть Северный Казахстан, а вывезенным с Украины – нет... В годы войны папа работал комбайнером, а Мамлютку называл колхозом.

...Обратившись за помощью к местному блогеру Закиржану Мамлютову, Мелвин начал свое знакомство с Мамлюткой с памятника участникам Великой Отечественной войны. В тени этого монумента оживала история, возвращая Мелвина в годы, когда его отец был комбайнером в колхозе «Кызыл Байрак».

В Мамлютке Мелвина встретили тепло и гостеприимно, как будто он был долгожданным родственником, вернувшимся домой после долгих лет странствий. В национальных костюмах, с дом­брой и шашу мамлютчане окружили гостя вниманием и заботой. В архивах района обнаружились документы с именем Салека, а в школьных музеях сохранились фотоальбомы, листая которые, Мелвин тщетно надеялся найти хотя бы одно изображение отца.

Мозаика из воспоминаний, архивных записей и рассказов местных жителей сложилась в яркую картину. В годы репрессий Северный Казахстан стал прибежищем для тысяч людей, насильно депортированных из разных уголков большой страны. В 1940-х сюда были вывезены более 130 тыс. представителей разных нацио­нальностей, включая немцев, поляков, ингушей, чеченцев, корейцев.

Участники «круглого стола», аксакалы и местные жители помогли Мелвину погрузиться в атмосферу тех лет, когда его отец работал и жил здесь. Редактор местной газеты Халида Шагвалеева рассказала о том, что в годы войны бабушка возглавляла администрацию Мамлютки и помогала переселенцам.

Среди простых и добрых жителей Мамлютки Мелвин Граф как будто заново обрел своего отца, как будто услышал его сердце и его глазами посмотрел на окружающий мир.

Такая далекая от Америки Мамлютка вдруг превратилась в яркий символ связи поколений, соединяющий время и пространство.