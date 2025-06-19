8 пар сережек, 8 колец и две золотые цепочки были присвоены сотрудницей отеля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О забытых в гостиничном номере золотых украшениях турчанка вспомнила лишь по возвращении на родину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Иностранная гостья приехала в Астану с туристической целью и остановилась в одном из городских отелей. По возвращении на родину она обнаружила пропажу золотых украшений, забытых в гостиничном номере. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ювелирные изделия — 8 пар сережек, 8 колец и две золотые цепочки — были присвоены сотрудницей отеля. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских похищенное имущество было найдено и возвращено законной владелице.

Гражданка Турции выразила искреннюю благодарность столичным полицейским за оперативность и слаженную работу.