Гражданка Турции оставила 18 золотых украшений в столичном отеле

Закон и Порядок
66
Венера Баталова
корреспондент

8 пар сережек, 8 колец и две золотые цепочки были присвоены сотрудницей отеля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О забытых в гостиничном номере золотых украшениях турчанка вспомнила лишь по возвращении на родину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Иностранная гостья приехала в Астану с туристической целью и остановилась в одном из городских отелей. По возвращении на родину она обнаружила пропажу золотых украшений, забытых в гостиничном номере. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ювелирные изделия — 8 пар сережек, 8 колец и две золотые цепочки — были присвоены сотрудницей отеля. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских похищенное имущество было найдено и возвращено законной владелице.

Гражданка Турции выразила искреннюю благодарность столичным полицейским за оперативность и слаженную работу.

#полиция #гражданка Турции #золотые украшения

Популярное

Все
Между уголовным и административным правом
Прикоснуться к космосу… на земле
ЦА и Китай выводят сотрудничество на новый уровень
Опора единства и преемственности
Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Консолидация и институциональное лидерство
Тот самый вкус детства
Состоялся форум «Рабочие профессии: вызовы и пути развития»
Село – опора устойчивого развития и продовольственной безопасности
Взаимодействие без условий
Учителя повышают квалификацию за рубежом
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Начат экспорт пшеницы во Вьетнам
Концепт "Смарт-нации" станет основой "казахского ренессанса" – Спикер Сената о "Модели Токаева"
Трансформатор не вынесет двоих…
Арыки возвращаются
Точкой роста национального возрождения станет креативная индустрия – Маулен Ашимбаев о "Модели Токаева"
В поисках приюта для пожилых людей
Благополучие в каждом гектаре
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
ИИ управляет природными рисками
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Выступление у озера Копа
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Президент Казахстана выразил соболезнование Премьеру Индии
Молочный флагман республики
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию объектов высотой более 28 метров
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Евразийский фонд стабилизации и развития отказывается от доллара и евро
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Здесь будут растить казахстанских Пеле
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

Между уголовным и административным правом
Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинско…
Дело Перизат Кайрат и ее матери передали в Генпрокуратуру
Свыше 15 млн тенге пытался незаконно вывезти иностранец из …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]