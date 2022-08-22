Гражданские инициативы: как государство развивает и поддерживает проекты НПО

В Казахстане грантовое финансирование становится одним из важных механизмов, который позволяет оказать полноценную поддержку общественным инициативам. О мерах поддержки неправительственного сектора, изменениях в системе грантового планирования мы поговорили с председателем правления Центра поддержки гражданских инициатив Галымом Курман.

– Расскажите, пожалуйста, чем сейчас занимается ЦПГИ? Сколько проектов реализуется в этом году?

– Для начала отмечу, что основная деятельность Центра поддержки гражданских инициатив связана с предоставлением государственных грантов для неправительственных организаций по заказу Министерства информации и общественного развития. Центр является национальным оператором в области грантового финансирования с 2016 года.

Все грантовые проекты, реализуемые при поддержке нашего центра, нацелены на развитие гражданского общества, молодежно-семейной политики, а также на развитие сферы религиозной деятельности. Они охватывают такие социально значимые направления, как образование, здравоохранение, защита прав детей, защита окружающей среды и другие.

В 2022 году, во-первых, нужно отметить, что за счет диверсификации источников грантового финансирования увеличилось количество проведенных конкурсов и участвующих в конкурсах заявителей. Если в прошлом году в целом было проведено 6 конкурсов, в этом году мы провели 14. В прошлом году заявки на участие в конкурсе подали 282 НПО, в этом году – 326. Количество реализуемых проектов увеличилось почти вдвое.

В этом году наш центр является оператором 102 проектов, финансируемых Министерством информации и общественного развития, местными исполнительными органами Мангистауской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областей, а также компанией «Шелл Казахстан».

Эти проекты реализуют 77 организаций. Победителей грантовых конкурсов определила независимая комиссия. Общая сумма проектов составляет порядка 2 миллиардов тенге. Из 102 проектов 20 предусматривают выделение малых грантов в размере от 300 тысяч до 1 миллиона тенге.

Необходимо подчеркнуть, что реализация малых грантов позволяет центру увидеть всю картину социальных потребностей и нужд, а также возможностей местных инициативных групп и общественных организаций. В 2022-м количество мини-грантов нам удалось увеличить до 644.

Также в целях обеспечения открытости и транспарентности проектов ЦПГИ активно применяется опыт проведения публичных презентаций проектов на наших официальных аккаунтах в социальных сетях.

– По данным Министерства информации и общественного развития, в 2022 году источники грантового финансирования НПО увеличились. Теперь Центр поддержки гражданских инициатив оперирует грантами и других государственных органов. Кто еще кроме МИОР выделяет гранты для НПО?

– Для решения актуальных проб­лем населения важна консолидация усилий всех институтов общества. Особенную роль играют, конечно же, государственные органы. Взяв во внимание это, Центр поддержки гражданских инициатив в регионах республики в прошлом году провел большую работу по разъяснению механизма грантового финансирования через Национального оператора. По итогам переговоров нам удалось достигнуть договоренностей по расширению источников грантового финансирования НПО. И уже в 2022 году к предоставлению грантов через Центр поддержки гражданских инициатив мы смог­ли привлечь местные исполнительные органы из Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областей.

На сегодняшний мы провели уже 10 конкурсов для предоставления 27 грантов 8 государственных органов вышеназванных регионов.

Кроме того, мы продолжаем работу по привлечению внебюджетных средств для грантов. В этом году центр для поддержки НПО привлек 60 миллионов тенге от компании «Шелл Казахстан». На сегодняшний день получившие от иностранной компании гранты 15 НПО из Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей успешно реализуют свои проекты в сфере экологии. Реализация проектов завершится в конце текущего года.

Могу сказать, что ведутся переговоры по продолжению совместного проекта.

– Нужно признать, что, несмот­ря на изменения в деятельности ЦПГИ, критике подвергается сама система грантового планирования. Какие меры принимаете по ее совершенствованию?

– Да, действительно, проблемы в сфере формирования тем грантов есть. Для решения этих вопросов на основе международного опыта Министерство информации и общественного развития совместно с экспертами гражданского общества провело большую работу по совершенствованию законодательства в сфере грантового финансирования. Со следующего года будет внедрен новый формат планирования грантов, который позволит ориентировать их на потребности населения.

Теперь гранты будут формироваться пулами по актуальным направлениям. В плане грантов будут указаны лишь приоритетные направления. В рамках этих направлений каждое НПО сможет подать на рассмотрение комиссии свой уникальный проект. К формированию грантов мы будем подходить по-новому, когда потенциальные грантополучатели будут предлагать темы проектов сами.

Мы полагаем, что это поможет избавиться от неких соревнований десятков НПО за один грант. Наде­емся, что такой подход обеспечит гибкость и оперативное реагирование на имеющуюся повестку общественных инициатив. Кроме того, будет внедрена система градуированных грантов. В зависимости от вида гранта будут определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе для НПО, требования к отчетности.

– Одной из проблем гражданского сектора можно назвать неустойчивость НПО, связанную с отсутствием опыта, недостаточным финансированием и другими проблемами. А еще есть такая проблема, как срок исполнения гранта. Как решаются эти вопросы?

– Действительно, многие проекты имеют краткосрочный период. Однако в этом году Министерство информации и общественного развития увеличило сроки реализации нескольких проектов. В основном это коснулось общенациональных проектов по линии Birgemiz. Они охватывают такие направления, как поиск пропавших людей, уход за пожилыми и больными людьми, помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, экологические инициативы, образовательные курсы, инициативы, направленные на заботу за бездомными животными. Конечно, такие проекты не могут не иметь социальную значимость для общества. Понимая это, министерство включило их в ряды долгосрочных проектов. Также изменился срок реализации проекта «Академия НПО».

Начиная с текущего года срок реализации вышеназванных проектов составляет три года. Это значит, что проекты будут реализованы одним и тем же грантополучателем до 2024 года. Я думаю, это положительно скажется на качес­тве и эффективности проектов и устойчивости НПО.

– Среди проектов есть такие, которые предусматривают выделение малых грантов, направленных на поддержку молодежи?

– Как я уже говорил, у нас есть целый пласт проектов, направленных на развитие молодежно-семейной политики. Только по линии Министерства информации и общественного развития мы реализуем более 30 проектов, направленных на поддержку молодежи.

Среди них особое место занимает проект Zhas Project. Он запущен в целях повышения профессиональных и лидерских навыков молодых казахстанцев в Алматинской, Карагандинской, Мангистауской и Туркестанской областях. Проект способствует вовлечению в продуктивную занятость социально уязвимой молодежи, особенно проживающей в сельской местности. В каждой из четырех облас­тей при поддержке Министерства информации и общественного развития будет реализовано по 63 инициативы.

Молодые казахстанцы смогут получить малые гранты в размере 1 миллиона тенге и реализовать проекты, направленные на решение социальных проблем местных жителей из уязвимых слоев населения. Кроме того, все участники пройдут обучение жизненно важным навыкам трудоустройства, а также получат поддержку менторов. На сегодняшний день в регионах ведется работа по определению обладателей малых грантов.

Исходя из всех показателей, можно понять, что министерство принимает активное участие в обеспечении занятости молодежи, в том числе из уязвимых категорий населения.

– Говоря о грантовом финансировании, нельзя забывать о повышении компетенции специалистов НПО. Многие НПО, только начинающие свою деятельность, терпят неудачу уже в первые годы работы. Во избежание подобных ситуаций вы как-то помогаете НПО повышать компетенции?

– Согласно нашему опыту работы с различными НПО, мы признаем, что, несмотря на энтузиазм и творческий подход, им часто не хватает квалификации и навыков, чтобы предоставлять обществу высококачественные услуги. И конечно, невозможно развивать потенциал НПО и гражданских активистов без нефинансовой поддержки. Одним из главных инструментов является общенациональный проект «Академия НПО». В его рамках был разработан общеобразовательный курс на двух языках по трем основным темам: обучение НПО, подготовка инструкторов гражданского сектора, школа социального предпринимательства, а также разработано специальное мобильное приложение. В прошлом году выпускниками академии стали более 1 000 общественников из 800 НПО.

Отмечу, что этот проект получил множество положительных отзывов, и мы видим большой спрос на его продолжение. Таким образом, с этого года «Академия НПО» получил статус долгосрочного проекта.

Кроме того, Центр поддержки гражданских инициатив заключил меморандум о взаимном сотрудничестве с Академией ОБСЕ в Бишкеке. Документ предполагает установление долгосрочных партнерских отношений в сфере развития гражданского общества. Совместно с Академией ОБСЕ в Бишкеке мы планируем обменяться опытом, узнать лучшие меж­дународные практики, повысить потенциал нашего экспертного сообщества.

Также в результате достигнутых договоренностей с Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане центр для своих грантополучателей организовал образовательный курс по основам управления проектами. По итогам обучения слушатели курса смогут повысить уровень знаний в сфере фандрайзинга, проектного управления, внешних коммуникаций и финансового менеджмента. Обучение предусматривает не только теоретические занятия, но еще и практические уроки. Предположительно обучение продлится до конца августа.

– Резюмируя беседу, расскажите, как обеспечивается открытость и прозрачность деятельности Оператора грантового финансирования НПО? Как осуществляется принцип «слышащего государства» в гражданском секторе?

– В последние годы государство уделяет большое внимание развитию гражданского общества. В связи с этим работа центра также совершенствуется. Открытость, доступность и прозрачность – наши главные принципы работы. С прошлого года мы практикуем публичные презентации проектов. В прямых эфирах на странице цент­ра в Facebook грантополучатели представляют свои планы по реализации того или иного проекта. Кроме того, на официальном сайте ЦПГИ cisc.kz можно ознакомиться с отчетами и результатами всех грантовых проектов в открытом доступе в разделе «Проекты».

Еще одно нововведение связано с работой самих НПО. Грантополучатели самостоятельно заполняют раздел «Календарь событий», тем самым демонстрируя прозрачность реализации проектов. Работа в этом направлении будет продолжена. Мы всегда открыты конструктивному диалогу.