Состоявшийся республиканский референдум стал не просто голосованием, а подлинным актом национального единства.

Явка более 73% и поддержка новой редакции Конституции почти 90% граждан — это не просто статистика. Это прямое выражение воли народа и осознанное стремление каждого строить Справедливый Казахстан, заявили в альянсе.

Гражданский Альянс Казахстана выражает глубокую признательность представителям НПО, общественным активистам, волонтерам.

"Вы проделали колоссальную работу: в каждом регионе, городе и селе вы вели открытый диалог, помогая согражданам осознать масштаб и значение конституционных реформ. Ваша энергия и профессионализм стали «голосом» этого референдума. Особая роль в обеспечении прозрачности и легитимности процесса принадлежит независимым наблюдателям и экспертам. Именно ваша принципиальность и открытость заложили фундамент высокого общественного доверия к результатам голосования", - говорится в сообщении.

Обновленная Конституция — это наш новый общественный договор. Это начало большого пути. Мы призываем гражданское общество сохранять эту созидательную энергию для реализации принятых норм. Благодарим каждого за гражданскую смелость, ответственность и вклад в развитие нашего правового государства!