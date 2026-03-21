В групповых упражнениях с пятью мячами наша сборная по художественной гимнастике завоевала золото, продемонстрировав эталонную синхронность. Настоящим лидером индивидуального зачета стала Акмарал Ерекешева: к триумфу в многоборье она добавила золотую медаль в упражнениях с булавами и серебро в финале с мячом. Копилку наград пополнила и Айым Меиржанова, выигравшая бронзу с булавами, а Диана Серсембаева вошла в шестерку лучших в финале с обручем.