Грохот Громотухи

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Риддере из-за сбросов на местном каскаде ГЭС подтопило десятки домов и дорогу в поселок.

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«Сейчас делают временный проезд через поле, но он не готов, мы не можем посмотреть, что происходит с нашими домами. Из-за действий руководства Лениногорского каскада подтопило 38 домов», – такой звонок раздался из Риддера.

Житель горняцкого города Владимир Старцев коротко обрисовал проблему. Водоснабжение риддерцев и местных предприя­тий осуществляется за счет водозабора из реки Громотухи. Воду поставляет частная компания, у которой в собственности находится Лениногорский каскад ГЭС.

Компания допустила повышенный сброс шуги, или ледяной каши. Загромоздила русло, подтопила окраину под историчес­ким названием Громатуха с капитальными и дачными домами.

– Это искусственно созданная беда, – выразил мнение собеседник. – Как вообще допустили такое, что стратегический
объект, от которого зависит жизнь всего города, находится в частных руках?!

Начинаем разбираться. Окраинный поселок расположен в таежном ущелье, по которому бежит шумная речка с говорящим названием Громотуха. По соседству пролегает водовод от малой Хариузовской гидростанции.

Как рассказал местный житель Петр Лукьянов, прежде, когда каскад ГЭС был государственным, за сбросом воды следили сотрудники, которые постоянно жили в поселке, держали здесь хозяйства. В осенне-зимний период как раз на случай возможного образования шуги дежурила бригада снеголавинной службы. Снежно-ледяное крошево вовремя сбрасывали, аварий на водозаборе не было.

– Действовали шлюзы с решетками, которые собирали сверху слой шуги и сбрасывали в обводной канал и дальше – в русло реки, – рассказал старожил. – Работали лебедки, лед черпали грейферами. Город всегда был с водой, и поселок никогда не топило. Все изменилось после того, как каскад ГЭС отдали в частные руки. Сотрудников, которые следили за шугосбросом, убрали. Какой технологией частник пользуется, если из сотни домов больше трети подтопило?

– Все последние годы наблюдается одна и та же ситуация, – дополнил картину житель Риддера Александр Зуев. – Начинаются первые морозы со снегом – нам закрывают нижнюю дорогу в поселок из-за подтоплений. Приходится ездить по бетонным плитам водовода. Раньше, когда здесь жил постоянный работник, нам не то что на машине – пешком ходить по этому желобу категорически запрещалось. Ведь это стратегический объект, по нему идет водоснабжение города. Если машина провалится, Риддер останется без воды.

Первые подтопления начались в декабре. В январе вода со льдом дошла уже до Первого района и железнодорожных путей. В соц­сетях появились сообщения о залитых погребах и подполах, погубленных запасах овощей и солений-варений. Многие пожаловались, что пока не могут оценить масштаб ущерба, ибо нет дороги, невозможно добраться. В чатах, к слову, люди поделились документами о расположении домов вне водоохранной зоны.

В ТОО «Лениногорский каскад ГЭС» причиной нештатной ситуации называют погодные условия. По словам и. о. директора ТОО Дмитрия Бояринова, в этом году оттепели чередуются с морозами. Громотуха долго не замерзала, шуги образовывалось до 8–9 литров на условное ведро воды. Вплоть до 19 января приходилось вести шугосброс.

В качестве примера в компании привели ситуацию 2016 года, когда в результате ледяной пробки на водозаборе риддерцы неделю оставались без воды.

– Именно такой ситуации мы стремились избежать, – дал комментарий руководитель. – Если бы мы не сбрасывали шугу, снова запечатали бы канал. Сейчас на реке, наконец, встал лед.

На месте, по словам и. о. директора, работает техника, идет очистка канала уже для весеннего шугосброса и, соответственно, отвода потока от жилой окраины.

Ситуацию взяла на контроль местная исполнительная власть. Как отметили в акимате, действия руководства ГЭС в определенной степени были продиктованы необходимостью бесперебойного снабжения водой и электричеством коммунального хозяйства Риддера и местного горно-металлургического комплекса. В то же время власть намерена проверить, насколько компания подготовила инфраструктуру каскада к паводкам.

– Создана комиссия, которая определит степень ущерба, нанесенного владельцам участков, – пояснили в акимате Риддера. – Также будет проведена проверка на законность возведения в данном районе жилых и дачных строений, чтобы решить вопрос о возмещении ущерба со стороны владельцев каскада.

В соцсетях жители Риддера делятся призывом подписать обращение о возврате Лениногорского каскада государству. В пример горожане приводят ситуацию с местной теплоэлектроцентралью, которую частные собственники в считаные годы довели до разрухи. На ее возрождение пришлось выделять миллиарды тенге из республиканского бюджета.

– Сейчас частная компания продает коммунальному хозяйству города воду из местной речки Громотухи, – заключил Владимир Старцев. – Зарабатывает на этом. Разве это нормально? Нужно вернуть Лениногорский каскад государству, а водозабор – Водоканалу. Такие стратегичес­кие объекты нельзя доверять частникам.

Для справки: каскад гидроэлектростанций на реках Громотухе и Тихой включает Малоульбинское водохранилище, две малые ГЭС (Хариузовскую и Тишинскую), а также Ульбинскую ГЭС. Станции Лениногорского каскада были первыми относительно крупными ГЭС Казахстана, они сыграли большую роль в энергоснабжении предприятий города Риддера, в том числе в период Великой Отечественной войны.

В настоящее время сооружения каскада обеспечивают водоснабжение Риддера.

#Риддер #подтопление #поселок #сброс #ГЭС

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