Сегодня, 16 апреля 2026 года, организационный комитет партии «Әділет» от имени инициативной группы - значительно больше 700 граждан Республики Казахстан, представляющих все области, города республиканского значения и столицу, официально подал уведомление о намерении создания политической партии со всеми необходимыми сопровождающими документами.

С сегодняшнего дня Оргкомитет официально приступает к своей деятельности. О точной дате и месте проведения учредительного съезда партии будет сообщено дополнительно.