Ответ на запрос общества – учредительный съезд утвердил программу партии «Әділет»

В Астане на проходящем учредительном съезде партии «Әділет» была официально утверждена программа нового политического объединения, сообщает Kazpravda.kz

Документ под названием «За справедливый Казахстан» получил единогласную поддержку делегатов.

В ходе съезда также были избраны руководящие и контрольные органы партии, представлен состав политического совета. В него вошли 30 человек.

Среди них — бывший руководитель Администрации Президента Айбек Дәдебай, глава «Казахтелекома» Бағдат Мусин, уполномоченный по правам ребёнка Динара Зәкиева, предприниматель Андрей Лаврентьев, руководитель фонда «Әділ сөз» Қарлығаш Жаманқұлова и другие общественные деятели.

Делегаты поддержали предложение выдвинуть Айбека Дәдебая на должность председателя партии. Он поблагодарил участников съезда за доверие и отметил, что воспринимает это решение как большую ответственность.

По словам представителей партии, «Әділет» создаётся как ответ на общественный запрос и нацелена на укрепление институциональной базы политического курса страны.

Ранее инициативная группа объявила о создании партии 15 апреля, после чего документы были поданы в Министерство юстиции для официальной регистрации.