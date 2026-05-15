AMANAT: актуальные проблемы, волнующие жителей, будут последовательно находить своё решение

Спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов провел прием граждан в Республиканской общественной приемной партии, сообщает Kazpravda.kz 

Пресс-служба партии «AMANAT»

Жители обратились к председателю партии с рядом важных вопросов, касающихся ремонта водопроводных сетей, газификации населенных пунктов и организации почтовой связи в приграничном районе.

Житель Жанааркинского района области Улытау Бейбит Касенов, пришедший на общественный прием, поднял вопрос о выделении средств из республиканского бюджета на ремонт водопроводных сетей.

«В районном центре водопроводные сети не ремонтировались уже 30 лет. Сегодня 60–70 процентов инфраструктурной системы полностью изношены. В результате возникла серьезная проблема с постоянным обеспечением жителей качественной питьевой водой. При этом возможности выделить средства из местного бюджета нет», – сказал Бейбит Касенов.

Ерлан Кошанов напомнил, что Глава государства ранее подчеркивал особую важность обеспечения населения чистой питьевой водой и отметил, что в последние годы в этом направлении принимаются конкретные меры. Кроме того, в рамках предвыборной программы партии «Вместе с народом!» ведется масштабная работа по обеспечению доступности всей бытовой и социальной инфраструктуры для сельских жителей, а также обеспечению сел чистой питьевой водой. В этой связи Председатель партии отметил, что обращение Бейбита Касенова будет учтено в работе партии по созданию комфортных условий для сельчан, а также в дальнейшей законотворческой деятельности.

В свою очередь, молодые жители Астаны Мади Сейтманов, Азирет Мырзакасым, Жанерке Жасузак и Султан Батырбек пожаловались, что работали в сфере общественного питания, однако работодатель не выплатил им заработную плату. По словам Ерлана Кошанова, согласно законодательству, работодатель обязан заключать с работником трудовой договор, и уклонение от этого недопустимо. Поэтому партия уделяет особое внимание вопросам трудоустройства молодежи. Так, молодежное крыло партии «Жастар Рухы» проводит масштабные ярмарки вакансий для выпускников колледжей и высших учебных заведений.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно подчеркивает, что честный труд всегда должен быть оценен, защищен и достойно оплачен. Сегодня наша страна встала на путь построения Прогрессивного и Справедливого Казахстана. Согласно новой Конституции, широко поддержанной гражданами на референдуме, каждый человек имеет право на труд и свободный выбор рода деятельности и профессии. Республика Казахстан гарантирует гражданам право на социальную защиту в соответствии с законом. В свою очередь, депутаты фракции нашей партии в Мажилисе усилят работу по внесению необходимых изменений в законодательство, касающееся защиты трудовых прав граждан», – сказал Ерлан Кошанов.

Жительница Астаны Гульмира Маженова предложила совершенствовать уголовную политику в отношении лиц, осужденных за оборот наркотиков, а также гуманизировать законодательство. Житель села Жанаталап Жуалынского района Жамбылской области Серик Кожагулов попросил улучшить качество телефонной и интернет-связи. Бауыржан Жаугашаров обратил внимание на вопрос организации почтовой связи в Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области. Гульбахрам Ергалимова, воспитывающая детей с особыми потребностями, попросила оказать помощь в приобретении автомобиля на льготных условиях. Житель Астаны Иван Маркштедер озвучил предложение, касающееся порядка установки приборов учета электроэнергии.

Также граждане подняли ряд вопросов, связанных с поддержкой центров реабилитации и развития для детей с особыми потребностями, заработной платой педагогов специальных образовательных организаций, строительством дворца школьников и надземного пешеходного моста через железную дорогу. В свою очередь, Председатель партии отметил, что все поднятые сегодня вопросы будут решаться системно.

Ерлан Кошанов подчеркнул важность проведения подобных приемов для выстраивания обратной связи с гражданами и отметил, что партия «AMANAT» и в дальнейшем будет уделять особое внимание решению проблем населения.

«Мы часто бываем в регионах. Хорошо знаем положение дел и запросы людей. Все они отражены в нашей предвыборной программе. Реализация идет поэтапно. Но одно дело – посещать регионы, и совсем другое – лично встречаться с гражданами и выслушивать их проблемы. Для нас важна проблема каждого человека. Ее решение – наша главная задача. В прошлом году в общественные приемные партии «AMANAT» поступило 124 тысячи обращений граждан. Большая часть из них была решена. Именно в этом и заключается концепция Главы государства “Слышащее государство” – партия, которая слышит голос народа», – сказал председатель партии.

По итогам приема Ерлан Кошанов взял под личный контроль все вопросы, волнующие граждан.

