Группа вымогателей из приверженцев деструктивного религиозного течения орудовала в Актобе

В городе Актобе вынесли приговор 8 приверженцам деструктивного религиозного течения, занимавшимся разбоем и вымогательством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

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8 приверженцев деструктивного религиозного течения в возрасте от 20 до 36 лет судили по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 194, пункту 4 части 3 статьи 192 УК РК.

В ходе досудебного расследования установлено, что они после освобождения из тюрьмы стали вымогать имущество и деньги у жителей Актобе.

«Так, подозреваемые (подсудимые) в июне 2022 года, угрожая ножом жителю Актобе, забрали его из дома и в арендованной ими СТО вымогали деньги, оформляли товарные кредиты на 2 млн тенге.

В июле эта группа по такой же схеме вымогала деньги у другого мужчины. Убедившись, что у него нет требуемой суммы, они забрали автомашину отца потерпевшего ВАЗ 21140», – рассказали в надзорном органе.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал всех их виновными и лишил свободы на сроки от 7 до 9 лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.