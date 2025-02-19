Группу браконьеров на снегоходах задержали в Костанайской области

Экология,Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

По словам участников преступной сети, они неоднократно нарушали закон, добывая животных без лицензий и используя незарегистрированное оружие

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и природоохранного подразделения департамента полиции Костанайской области пресекли незаконную охоту на редких и охраняемых животных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе операции, которая проводилась при содействии специализированных подразделений «Арлан», «Буркіт» и СОБР в Федоровском районе, в селе Лесное, были задержаны пятеро мужчин, которые возвращались с очередной охоты.

Установлено, что преступная группа действовала по предварительному сговору и организовала браконьерскую деятельность на территории области. Для транспортировки оружия и туш животных они использовали 6 дорогостоящих снегоходов и 5 внедорожников, а также дрон, рации и тепловизор.

При осмотре снегоходов и багажников транспортных средств были обнаружены разделанные туши четырех особей сибирской косули. В дальнейшем, в ходе обысков, проведенных по нескольким адресам, в том числе в Рудном и Качарах, а также в окрестных районах, были изъяты незарегистрированные охотничьи ружья различных марок, патроны разных калибров, шкуры рыси и волка, рога сайги, головы и мясо диких животных.

Согласно показаниям задержанных, группа организовала регулярные выезды в лесные массивы для охоты на диких животных. После добычи преступники разделывали туши и вывозили мясо.

Одним из наиболее жестоких эпизодов стала охота на волчицу, чья шкура, по признаниям участников группы, должна была быть использована для изготовления ковра на заказ. Шкура изъята полицейскими. Также у таксидермиста изъят замороженный волк, предназначавшийся для превращения в чучело по заказу.

По факту незаконной охоты в отношении группы проводится досудебное расследование. Устанавливаются полные данные о составе преступной группы и их роли в организации браконьерства. Проверяется возможная связь группы с аналогичными преступлениями.

 

#полиция #браконьеры #охота

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