Группу лжеполицейских задержали в области Абай

Фото: polisia.kz

В области Абай сотрудники криминальной полиции задержали лжеполицейских, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Как сообщается, жителя Жарминского района остановили неизвестные, представились стражами порядка и попросили его предоставить документы, удостоверяющие личность. Сфотографировав документы и биометрические данные потерпевшего, они ушли и сняли с его счета 925 тысяч тенге.

После того, как были списаны деньги с его счета, мужчина понял, что столкнулся с лжеполицейскими и обратился в полицию.

По "горячим следам" оперативники вышли на след подозреваемых и задержали их. Как выяснилось, мошенничеством занимались трое жителей СКО.

Молодые люди взяты под стражу. Проводится следствие. Устанавливается их причастность к возможным аналогичным преступлениям, добавили в полиции.