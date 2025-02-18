Группу вымогателей задержали полицейские в Кокшетау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции при координации прокуратуры Акмолинской области пресекли деятельность двух вымогателей в Кокшетау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Установлено, что двое жителей областного центра угрожали предпринимателю и вымогали у него 6 млн тенге. Однако, не дождавшись денег, они забрали несколько телефонов и оргтехнику, принадлежащие потерпевшему. При проведении следственных действий данная техника была изъята в качестве вещественных доказательств.

По факту вымогательства полицейские начали досудебное расследование, в рамках которого фигуранты находятся под арестом.

По информации оперативников, один из подозреваемых ранее неоднократно судим и лишь несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления в 2021 году. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.