Грузовик направили на людей с помощью кирпича на педали – Генпрокуратура о январских событиях

Заместитель начальника 1-ой службы Генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил детали расследования уголовных дел по январским событиям, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Елдос Килымжанов сообщил, что к этому часу в суд направлено 288 уголовных дел, из них в Алматы – 208, Алматинской области – 49, Жамбылской – 10, Шымкенте – 9, Кызылординской области – 5, Туркестанской – 4, Акмолинской – 2 и Атырауской – 1.

«В Кызылординской области завершили расследование в отношении одного из участников январских событий, который совершил особо тяжкое преступление. 5 января 2022 года во время массовых беспорядков в городе Кызылорде он и его сообщники жестоко избили водителя КамАЗа Национальной гвардии. Затем подозреваемый угнал военную технику, подложив на педаль газа кирпич, направил машину в сторону оцепления военнослужащих, при этом сам преступник спрыгнул с кабины КамАЗа. Автомашина на большой скорости совершила наезд на военных, в результате погиб солдат срочной службы Кайсаров. Действия подозреваемого квалифицированы как совершение акта терроризма», – добавил спикер.

По его словам, погибший солдат был единственным ребенком в семье, в этом году ему бы исполнилось 20 лет.