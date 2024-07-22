Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск

Более тысячи машин сопроводили акмолинские полицейские в столицу из-за пролившегося на дороге лакокрасочного материала

Фото: polisia.kz

На автодороге Астана - Петропавловск опрокинулась грузовая автомашина Volvo, перевозившая около 8 тонн лакокрасочного материала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Во избежание ДТП, полицейские Акмолинской области организовали сопровождение авто.

Дорожными службами ведутся работы по устранению краски с дорожного полотна. Движение на автодороге ограничено.

В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК.