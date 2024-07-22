Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
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Более тысячи машин сопроводили акмолинские полицейские в столицу из-за пролившегося на дороге лакокрасочного материала
На автодороге Астана - Петропавловск опрокинулась грузовая автомашина Volvo, перевозившая около 8 тонн лакокрасочного материала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК
Во избежание ДТП, полицейские Акмолинской области организовали сопровождение авто.
Дорожными службами ведутся работы по устранению краски с дорожного полотна. Движение на автодороге ограничено.
В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК.