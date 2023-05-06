Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих

В Павлодаре полиция задержала мужчину, который гулял по улице с ножом в руках, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

Сообщение о том, что около торгового дома по улице Академика Сатпаева мужчина с ножом пугает прохожих, поступило в полицию Павлодара 6 мая, около 8 часов утра.

Офицерами ЦОУ города незамедлительно на место были направлены ближайшие патрульные экипажи.

Полиция нашла и задержала 39-летнего мужчину, у которого изъяли оружие. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка.