Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлили

МИД Катара сообщил, что гуманитарное перемирие в Газе продлили на два дня, до 30 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Гуманитарное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, вступившее в силу 24 ноября в 07.00 по местному времени (11.00 по времени Астаны), продлено с утра вторника еще на два дня.

В понедельник вечером МИД Катара заявил о достижении договорённости о продлении гуманитарного перемирия на два дня. Таким образом, перемирие будет действовать до 30 ноября.

ХАМАС заявил, что обновленное перемирие будет действовать на тех же условиях.

В рамках обновленного перемирия в течение двух дней ожидается освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (11.00 по времени Астаны).