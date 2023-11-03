Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану

Международное сотрудничество
156
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Национальный лидер туркменского народа председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Сегодня с его участием в качестве представителя страны-наблюдателя состоится юбилейный саммит Организации тюркских государств.

Ранее в Казахстан уже прибыли лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии.

В аэропорту Гурбангулы Бердымухамедова встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 

#Астана #аэропорт #встреча #саммит #ОТГ #Бердымухамедов

Популярное

Все
Билет в детство
Сильные духом
О наших сокровищах узнает весь мир
В зоосаде новый питомец
Ни к селу ни к городу
Полтора века на страже здоровья
Общайтесь и не стесняйтесь!
Наши – везде!
Позитивные тенденции
Обновление на основе проектов
Сила бирюзового паспорта
Векторы тюркской интеграции
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
В поисках проекта-флагмана
«Ты здесь на везение не уповай...»
Сами придумали – сами возмущаются
Природы неусыпный часовой
Бронтозавры и стегозавры
Никогда не сдаваться
Кому доверить кресло?
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Профессия – дарить тепло
Речь, ставшая родной
Игры номадов многогранны
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
В Казахстане посчитали население
Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Консультации врачей смогут получать дистанционно казахстанцы
Казахский мейнстрим-кинематограф
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Именем венгерского поэта назвали улицу в Астане
Казахстан подписал соглашение с российским Газпромом
Шавката Мирзиёева встретили в аэропорту Астаны
"Приятно возвращаться домой" – Орбан поблагодарил Токаева з…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]