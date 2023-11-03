Национальный лидер туркменского народа председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Сегодня с его участием в качестве представителя страны-наблюдателя состоится юбилейный саммит Организации тюркских государств.

Ранее в Казахстан уже прибыли лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии.

В аэропорту Гурбангулы Бердымухамедова встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.