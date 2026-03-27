Фестиваль объединил не только фермеров, но и поставщиков гусят, производителей комбикормов, ветеринарных и витаминных препаратов, а также переработчиков пуха, пера и мясной продукции. По сути, на одной площадке выстроилась вся производственная цепочка – от выращивания до готового продукта.

– Мы увидели здесь не отдельные хозяйства, а целую экосистему. Это уже не просто подворье, а полноценный рынок, – отметил один из участников форума.

Ведущие гусеводы из Северо-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областей делились опытом по увеличению производства и снижению затрат, выходу на новые рынки. В числе спикеров были представители птицеводчес­кой отрасли из России, Франции и Чехии, они говорили о современных технологиях, селекции и эффективных моделях ведения хозяйства.

Горожане между тем с интересом наблюдали за кулинарным конкурсом, где шеф-повара представляли авторские и традиционные блюда из гуся.

Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев подчеркнул, что регион обладает всеми условиями для развития гусеводства. Разговор получился конкретным, с четким пониманием того, что сельское хозяйство сегодня требует не только труда, но и знаний. Итогом фестиваля стали практические рекомендации.