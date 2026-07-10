Стремление к вершине

Для Атырау имя Дарьи Чесноковой уже давно стало поводом для гордости. Юная спортсменка успела стать мастером спорта, выиграть международные турниры и попасть в число сильнейших молодых пловчих Казахстана. Теперь впереди ее ждут юношеские Олимпийские игры в Дакаре, которые пройдут с 30 октября по 13 нояб­ря. Для молодой атлетки это будет один из главных стартов в спортивной карьере и возможность выступить на международной арене среди сильнейших спортсменов мира в возрасте до 18 лет. Подготовка к соревнованиям уже вышла на финальный этап.

Дарья Чеснокова – одна из самых ярких молодых спортсменок Атырау в плавании. В 15 лет она выполнила норматив мастера спорта Казахстана. Ранее неоднократно становилась победительницей и призером респуб­ликанских соревнований. На молодежных играх в Алматы спортсменка завоевала золото на дистанции 50 метров на спине и бронзу на дистанции 100 метров. В 2025 году Дарья успешно выступила на чемпионате Центральной Азии в Ташкенте, где завоевала три золотые и одну серебряную медали. Позже она вошла в состав сборной Казахстана для участия в юношеском чемпионате мира по плаванию в Румынии, а также выступала на III юношеских Азиат­ских играх в Бахрейне.

Тренерский штаб отмечает высокий уровень дисциплины и самоотдачи атлетки, благодаря которым Дарья смогла добиться такого результата. Главный тренер Атырауской области по плаванию Иван Галкин подчеркнул значимость этого достижения.

– Попасть на юношеские Олимпийские игры – большая честь и огромная ответственность для любого молодого спортсмена. За этой путевкой стоят годы тяжелой работы, ежедневные тренировки, характер и полная самоотдача. Дарья проделала большой путь и заслужила возможность представить Казахстан на таком прес­тижном турнире. Сейчас наша главная задача – грамотно подвести ее к старту и выйти на пик формы к соревнованиям в Дакаре. Мы верим в нее и будем делать все возможное для успешного выступ­ления, – отметил Иван Галкин.

Тренерский штаб спортсменки уверен, что участие Дарьи Чесноковой в юношеских Олимпийских играх станет важным событием не только для региона, но и для всего казахстанского спорта. Болельщики уже готовятся поддерживать спортсменку на пути к ее олимпийской мечте.

– Как тренер, я знаю, сколько труда, пота, железной дисциплины и характера стоит за этой путевкой. Олимпийские игры – вершина, о которой мечтает каждый, и Даша заслужила этот шанс своей настойчивостью на тренировках. Мы проделали огромный путь, но самое главное впереди. Наша цель – подойти к стартам в пиковой форме и показать все, на что мы способны, – говорит Иван Галкин.

Как рассказал главный тренер по плаванию, Дарья Чеснокова впервые пришла на занятия еще в 12-летнем возрасте. Уже тогда она выполнила норматив второго спортивного разряда.

– Через два месяца после начала тренировок у меня Дарья приняла участие в чемпионате ­Казахстана среди молодежи в Шымкенте, где на дистанции 50 метров на спине выполнила норматив первого разряда и стала чемпионкой. Осенью того же года она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Таким образом, за полгода Дарья показала отличный результат. Честно говоря, добиться успеха в большом спорте непросто. Это зависит от характера спортсмена, его внутренней подготовки и поддержки семьи. Только тот, кто ­выполняет все указания тренера на максимуме и не останавливается, может победить. Я горжусь ­такой трудолюбивой и отзывчивой ученицей, – говорит Иван Галкин.

В большинстве видов спорта спортсмен сталкивается с соперником лицом к лицу. А в плавании все иначе. Спортсмен прежде всего борется с самим собой.

– Его цель – улучшить свои предыдущие результаты. Для этого он работает не только на соревнованиях, но и на повседневных тренировках. Например, сейчас мои спортсмены, самому младшему из которых 11 лет, тренируются с утра до вечера. Несмотря на свой юный возраст, дети всегда приходят на тренировки вовремя и не пропускают их. То есть начиная с раннего утра они борются с собой. Ведь иногда человек может поду­мать: пропущу одну тренировку, ничего страшного не случится. Но наши подопечные выбирают тренировки, а не оправдания. Благодаря такому ежедневному труду и усилиям спортсмены из Атырау в этом году имеют большие достижения, – рассказывает Иван Галкин.

Ежегодно пловцы региона привозят с республиканских и международных соревнований десятки медалей высшей пробы. На первый взгляд это может показаться просто статистикой, но за каждым показателем стоит огромный труд.

Особое внимание в регионе уделяется и спортсменам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями интеллектуального развития. Прошедший в этом году в Талдыкоргане чемпионат Казахстана по плаванию показал уровень атырауских спортсменов. Турнир объединил сильнейших парапловцов страны и стал площадкой для выявления новых имен в отечественном спорте.

Ярко на соревнованиях заявила о себе представительница региона Айнель Бекназарова. Спортсменка завоевала три золотые медали, продемонстрировав уверенное выступление сразу в нескольких дисциплинах. Примечательно, что для Айнель это был первый крупный старт. Параплаванием она занимается всего три месяца. Несмотря на небольшой опыт, ей удалось показать высокий уровень подготовки и выдержки.

По словам спортсменки, одним из самых сложных испытаний стал заплыв брассом. Однако поддержка близких помогла справиться с волнением и добиться результата.

– Самым сложным для меня был брасс. Но благодаря моему тренеру и маме, которая была рядом и поддерживала меня, я смогла преодолеть все трудности и показать результат, – отметила Айнель Бекназарова.

Спортсменка не намерена останавливаться на достигнутом. В ее планах – дальнейшее развитие в параплавании и участие в международных соревнованиях, где она рассчитывает достойно представить Казахстан.

Айнель Бекназарова также является участницей социальных инициатив фонда «Біз де адамбыз». Проект направлен на поддержку людей с инвалиднос­тью, помогает им раскрывать потенциал и укреплять веру в собственные возможности.

Плавание в Казахстане за пос­ледние годы значительно развилось, и Атырауская область не исключение. На данный ­момент в клубе водных видов спорта ­Атырау обучаются порядка 200 детей, из которых около полусотни представляют нашу область в составе сборной команды.

Примечательно, что данный вид спорта выходит на новый уровень. С 2026 года в ­Казахстане стартует пилотный проект по внедрению уроков плавания в школьную программу. Он реа­лизуется совместно с Министер­ством просвещения РК и направлен на повышение вовлеченности детей в водные виды спорта и формирование навыков безопас­ного поведения на воде.

Как ожидается, пилотный этап начнется в Астане и Алматы, пос­ле чего программа будет поэтап­но внедряться по всей стране. Данная инициатива реализуется по примеру таких стран, как США, Австралия и Венгрия, которые успешно внедряют обязательное обучение плаванию в школьной системе. Это позволит с раннего возраста приобщать детей к здоровому образу жизни и укреп­лять культуру безопас­ности на воде. По данным Федерации водных видов спорта, в этой сфере по республике занимаются свыше 135 тыс. человек, с которыми работают более 900 квалифицированных тренеров.

Чтобы добиться высоких результатов в любом виде спорта, необходимы усилия и ежедневный труд.

– Исходя из многолетнего опыта тренера, отвечу так: чемпион не появляется за один день или месяц. Путь к чемпионству – это ежедневный труд и усилия, которые накапливаются годами. Конечно, очень важен квалифицированный тренер, который знает, при каких условиях спортсмен может показать результат. Во-вторых, для достижения результата нужно создать соответствующие условия. Третье – это правильная тренировка и техника, потому что без комплексной подготовки не будет результата. Четвертое – физические и технические качест­ва спортсмена. В заключение скажу: только тот, кто побеждает самого себя, может стать настоящим чемпионом, – подчеркнул Иван Галкин.