Стремление к вершине

Статьи,Спорт
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Плавание становится массовым видом спорта

фото предоставлено главным тренером

Для Атырау имя Дарьи Чесноковой уже давно стало поводом для гордости. Юная спортсменка успела стать мастером спорта, выиграть международные турниры и попасть в число сильнейших молодых пловчих Казахстана. Теперь впереди ее ждут юношеские Олимпийские игры в Дакаре, которые пройдут с 30 октября по 13 нояб­ря. Для молодой атлетки это будет один из главных стартов в спортивной карьере и возможность выступить на международной арене среди сильнейших спортсменов мира в возрасте до 18 лет. Подготовка к соревнованиям уже вышла на финальный этап.

Дарья Чеснокова – одна из самых ярких молодых спортсменок Атырау в плавании. В 15 лет она выполнила норматив мастера спорта Казахстана. Ранее неоднократно становилась победительницей и призером респуб­ликанских соревнований. На молодежных играх в Алматы спортсменка завоевала золото на дистанции 50 метров на спине и бронзу на дистанции 100 метров. В 2025 году Дарья успешно выступила на чемпионате Центральной Азии в Ташкенте, где завоевала три золотые и одну серебряную медали. Позже она вошла в состав сборной Казахстана для участия в юношеском чемпионате мира по плаванию в Румынии, а также выступала на III юношеских Азиат­ских играх в Бахрейне.

Тренерский штаб отмечает высокий уровень дисциплины и самоотдачи атлетки, благодаря которым Дарья смогла добиться такого результата. Главный тренер Атырауской области по плаванию Иван Галкин подчеркнул значимость этого достижения.

– Попасть на юношеские Олимпийские игры – большая честь и огромная ответственность для любого молодого спортсмена. За этой путевкой стоят годы тяжелой работы, ежедневные тренировки, характер и полная самоотдача. Дарья проделала большой путь и заслужила возможность представить Казахстан на таком прес­тижном турнире. Сейчас наша главная задача – грамотно подвести ее к старту и выйти на пик формы к соревнованиям в Дакаре. Мы верим в нее и будем делать все возможное для успешного выступ­ления, – отметил Иван Галкин.

Тренерский штаб спортсменки уверен, что участие Дарьи Чесноковой в юношеских Олимпийских играх станет важным событием не только для региона, но и для всего казахстанского спорта. Болельщики уже готовятся поддерживать спортсменку на пути к ее олимпийской мечте.

– Как тренер, я знаю, сколько труда, пота, железной дисциплины и характера стоит за этой путевкой. Олимпийские игры – вершина, о которой мечтает каждый, и Даша заслужила этот шанс своей настойчивостью на тренировках. Мы проделали огромный путь, но самое главное впереди. Наша цель – подойти к стартам в пиковой форме и показать все, на что мы способны, – говорит Иван Галкин.

Как рассказал главный тренер по плаванию, Дарья Чеснокова впервые пришла на занятия еще в 12-летнем возрасте. Уже тогда она выполнила норматив второго спортивного разряда.

– Через два месяца после начала тренировок у меня Дарья приняла участие в чемпионате ­Казахстана среди молодежи в Шымкенте, где на дистанции 50 метров на спине выполнила норматив первого разряда и стала чемпионкой. Осенью того же года она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Таким образом, за полгода Дарья показала отличный результат. Честно говоря, добиться успеха в большом спорте непросто. Это зависит от характера спортсмена, его внутренней подготовки и поддержки семьи. Только тот, кто ­выполняет все указания тренера на максимуме и не останавливается, может победить. Я горжусь ­такой трудолюбивой и отзывчивой ученицей, – говорит Иван Галкин.

В большинстве видов спорта спортсмен сталкивается с соперником лицом к лицу. А в плавании все иначе. Спортсмен прежде всего борется с самим собой.

– Его цель – улучшить свои предыдущие результаты. Для этого он работает не только на соревнованиях, но и на повседневных тренировках. Например, сейчас мои спортсмены, самому младшему из которых 11 лет, тренируются с утра до вечера. Несмотря на свой юный возраст, дети всегда приходят на тренировки вовремя и не пропускают их. То есть начиная с раннего утра они борются с собой. Ведь иногда человек может поду­мать: пропущу одну тренировку, ничего страшного не случится. Но наши подопечные выбирают тренировки, а не оправдания. Благодаря такому ежедневному труду и усилиям спортсмены из Атырау в этом году имеют большие достижения, – рассказывает Иван Галкин.

Ежегодно пловцы региона привозят с республиканских и международных соревнований десятки медалей высшей пробы. На первый взгляд это может показаться просто статистикой, но за каждым показателем стоит огромный труд.

Особое внимание в регионе уделяется и спортсменам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями интеллектуального развития. Прошедший в этом году в Талдыкоргане чемпионат Казахстана по плаванию показал уровень атырауских спортсменов. Турнир объединил сильнейших парапловцов страны и стал площадкой для выявления новых имен в отечественном спорте.

Ярко на соревнованиях заявила о себе представительница региона Айнель Бекназарова. Спортсменка завоевала три золотые медали, продемонстрировав уверенное выступление сразу в нескольких дисциплинах. Примечательно, что для Айнель это был первый крупный старт. Параплаванием она занимается всего три месяца. Несмотря на небольшой опыт, ей удалось показать высокий уровень подготовки и выдержки.

По словам спортсменки, одним из самых сложных испытаний стал заплыв брассом. Однако поддержка близких помогла справиться с волнением и добиться результата.

– Самым сложным для меня был брасс. Но благодаря моему тренеру и маме, которая была рядом и поддерживала меня, я смогла преодолеть все трудности и показать результат, – отметила Айнель Бекназарова.

Спортсменка не намерена останавливаться на достигнутом. В ее планах – дальнейшее развитие в параплавании и участие в международных соревнованиях, где она рассчитывает достойно представить Казахстан.

Айнель Бекназарова также является участницей социальных инициатив фонда «Біз де адамбыз». Проект направлен на поддержку людей с инвалиднос­тью, помогает им раскрывать потенциал и укреплять веру в собственные возможности.

Плавание в Казахстане за пос­ледние годы значительно развилось, и Атырауская область не исключение. На данный ­момент в клубе водных видов спорта ­Атырау обучаются порядка 200 детей, из которых около полусотни представляют нашу область в составе сборной команды.

Примечательно, что данный вид спорта выходит на новый уровень. С 2026 года в ­Казахстане стартует пилотный проект по внедрению уроков плавания в школьную программу. Он реа­лизуется совместно с Министер­ством просвещения РК и направлен на повышение вовлеченности детей в водные виды спорта и формирование навыков безопас­ного поведения на воде.

Как ожидается, пилотный этап начнется в Астане и Алматы, пос­ле чего программа будет поэтап­но внедряться по всей стране. Данная инициатива реализуется по примеру таких стран, как США, Австралия и Венгрия, которые успешно внедряют обязательное обучение плаванию в школьной системе. Это позволит с раннего возраста приобщать детей к здоровому образу жизни и укреп­лять культуру безопас­ности на воде. По данным Федерации водных видов спорта, в этой сфере по республике занимаются свыше 135 тыс. человек, с которыми работают более 900 квалифицированных тренеров.

Чтобы добиться высоких результатов в любом виде спорта, необходимы усилия и ежедневный труд.

– Исходя из многолетнего опыта тренера, отвечу так: чемпион не появляется за один день или месяц. Путь к чемпионству – это ежедневный труд и усилия, которые накапливаются годами. Конечно, очень важен квалифицированный тренер, который знает, при каких условиях спортсмен может показать результат. Во-вторых, для достижения результата нужно создать соответствующие условия. Третье – это правильная тренировка и техника, потому что без комплексной подготовки не будет результата. Четвертое – физические и технические качест­ва спортсмена. В заключение скажу: только тот, кто побеждает самого себя, может стать настоящим чемпионом, – подчеркнул Иван Галкин.

#Спорт #плавание

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