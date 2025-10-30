Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
В Астане прошёл чемпионат Евразии по пауэрлифтингу, собравший более 150 сильнейших спортсменов из 15 стран, передает корреспондент Kazpravda.kz
На соревнованиях достойно выступил старший лейтенант Дінмұхамед Мұхтарханов - военнослужащий Главного командования Национальной гвардии МВД РК, начальник 2-й службы Центра технической защиты секретной информации.
Гвардеец продемонстрировал высокий уровень физической подготовки и профессионализма, заняв первое место в дисциплине «народный жим лёжа» в весовой категории до 60 кг.