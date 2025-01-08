Гвардейцы поздравили ветерана

В Алматы заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе, Народный герой, генерал-майор Кайрат Умбетов вместе с военнослужащими регионального командования «Оңтүстік» и председателем Совета ветеранов посетил ветерана тыла, майора в отставке Галымжана Бакешева

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В преддверии 80-летия Великой Победы, которое будет отмечаться в этом году, представители Национальной гвардии МВД РК пришли в дом ветерана, чтобы поздравить его с грядущим юбилеем и Днём основания Национальной гвардии МВД РК. Ветеран Галымжан Жунисович и его супруга Коныскуль апа с радостью встретили гостей.

Когда началась война, Галымжану было всего шесть лет. Как и у многих его сверстников, война отняла детство. Эти дети не знали игр и забав – они рано приобщились к труду, заменяя ушедших на фронт мужчин и помогая своим матерям в тылу. Их усилия приближали долгожданный День Победы.

Сегодня труд детей военных лет высоко ценится, и они приравнены к ветеранам тыла. Галымжану Жунисовичу также присвоен этот статус. Более того, он является одним из ветеранов Национальной гвардии МВД РК. С 1960 года он служил во внутренних войсках СССР на различных должностях. Завершил службу в звании инструктора политического отдела Управления внутренних войск МВД СССР по Казахской и Киргизской ССР.

– Вы постоянно участвуете в воспитании военнослужащих Национальной гвардии, помогаете им мудрыми советами, неустанно поддерживаете в их службе. Ваш жизненный путь и богатый опыт бесценны для нас. Поздравляю Вас от имени заместителя Министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова и от себя лично с Днём Национальной гвардии МВД Республики Казахстан! Желаю крепкого здоровья! – сказал Кайрат Жарылкасынович.

Генерал-майор Кайрат Умбетов вручил ветерану благодарственное письмо от Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК и памятный подарок. В свою очередь, ветеран поблагодарил гвардейцев за внимание и оказанную честь, дав им свое благословение.