Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В фестивале приняли участие 12 команд, которые соревновались в остроумии и юморе. Игра полностью проходила на русском языке. Несмотря на это, команда «Ұлттық ұлан», защищавшая честь воинской части, продемонстрировала высокий уровень подготовки и уверенно держалась на сцене.

Участники команды в своих выступлениях поднимали актуальные темы и мастерски передавали особенности военной службы через юмор. Их сценическая культура, актёрское мастерство и сплочённость получили высокую оценку жюри. Зрители также тепло принимали каждую шутку и поддерживали команду бурными аплодисментами.

По итогам фестиваля команда «Ұлттық ұлан» воинской части 5451 стала победителем и была награждена специальными дипломами и ценными призами. Эта победа свидетельствует о том, что военнослужащие проявляют себя не только в строю, но и активно реализуются в культурно-творческой сфере.

Стоит отметить, что военнослужащие Национальной гвардии, добросовестно выполняя свои служебные обязанности, также активно участвуют в различных культурных мероприятиях, внося вклад в общественную жизнь. Победа в Темиртау — яркое тому подтверждение.