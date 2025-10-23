«Хабару» – 30 лет: Президент Казахстана поздравил с юбилеем легендарное агентство

Масс-медиа
175

В преддверии Дня Республики в столичном Казмедиацентре состоялся торжественный вечер в честь 30-летия агентства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В юбилейной встрече приняли участие ветераны телевидения и действующие сотрудники медиахолдинга. На празднование были приглашены советник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникаций Арман Кырыкбаев, министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента РК.

Легендарное казахстанское агентство поздравил Касым-Жомарт Токаева: письмо главы государства зачитал Арман Кырыкбаев.  

«В агентстве «Хабар» сформировалась целая плеяда профессионалов телевизионной отрасли. Многие журналисты здесь плодотворно трудились, прошли школу мастерства и приобрели бесценный опыт. Агентство всегда сохраняло традиции преемственности и заслуженно считается кузницей высококвалифицированных кадров. Коллектив признанных мастеров журналистики вносит значительный вклад в объективное освещение событий в стране и мире, помогая гражданам глубже понимать суть и значение государственной политики. Уверен, что вы и впредь будете смело поднимать актуальные общественные темы и самоотверженно трудиться во благо нашей Родины», - отмечено в поздравлении.

Своё видеопоздравление коллективу телеканала также направили председатели Сената Маулен Ашимбаев и Мажилиса - Ерлан Кошанов.

Со словами приветствия к собравшимся обратилась и министр культуры и информации: Аида Балаева отметила, что «Хабар» — это не просто медиаагентство, а «живая история независимого Казахстана, запечатленная в телекадрах».

«Телеканал «Хабар» играет особую роль в широком освещении Посланий Президента, его реформ и инициатив, донесении их сути и значимости до населения. Системно продвигая в информационном пространстве такие направленные на будущее страны проекты, как «Закон и порядок», «Адал Азамат», «Справедливый Казахстан» и «Таза Казахстан», телеканал вносит значительный вклад в утверждение принципов ответственности и справедливости в обществе», - обратила внимание министр.

Слова признательности телеканалу, ставшему для них альма-матер, высказали мэтры казахстанского телеэфира – Сергей Пономарев, Бибигуль Жексенбай, Кымбат Досжан, Ерлан Бекхожин, Кымбат Хангельдина, Зейн Алипбек, Марат Мухамедсалиев и Светлана Коковинец.

Параллельно, в фойе Казмедиацентра была развернута фотовыставка «Хабар: 30 лет в фотографиях». Накануне опытные журналисты провели лекции и мастер-классы для студентов факультетов журналистики ведущих вузов страны.

«Агентство «Хабар» было создано 23 октября 1995 года. Сегодня — это два телеканала, вещающих на казахском и русском языках: флагманский телеканал «Хабар» и круглосуточный информационный канал «24KZ».

Программы Агентства доступны в каждом уголке Казахстана. В эфире – актуальные новости, захватывающие сериалы, художественные и документальные фильмы, а также разнообразные программы. Не менее 60% среднесуточного вещания осуществляется на государственном языке.

Агентство имеет развитую корреспондентскую сеть по всему Казахстану, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. У «Хабара» есть представительства в США, ОАЭ, России, Бельгии, Великобритании, Южной Корее, Китае, Германии, Узбекистане, Кыргызстане, Франции, Турции, Грузии, Испании, Малайзии.

#Минкультуры #юбилей #Хабар

