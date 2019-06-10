Хакеры атаковали систему по распределению мест в детсады столицы

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Работа системы по распределению мест в дошкольные организации города Нур-Султан временно приостановлена. Об этом сообщили в Управлении образования столицы, передает Kazpravda.kz.
"С ночи идет массированная хакерская атака на систему. Одномоментно пытаются зайти более 500 тыс. пользователей. В данный момент технические специалисты локализуют источник атаки. До возобновления работы мы сделаем объявление. Заранее приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении управления образования, опубликованном в Facebook.
Стоит отметить, что в октябре 2018 года на АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) была совершена атака хакеров, в связи с чем пострадал сайт электронного дневника Kundelik.kz и другие государственные сайты.
Атака продолжалась несколько дней. В результате это порталы госорганов не могли какое-то время функционировать.