Хакеры атаковали систему по распределению мест в детсады столицы

Технологии
4807
Лаура Тусупбекова
фото из открытых источников
Работа системы по распределению мест в дошкольные организации города Нур-Султан временно приостановлена. Об этом сообщили в Управлении образования столицы, передает Kazpravda.kz.

"С ночи идет массированная хакерская атака на систему. Одномоментно пытаются зайти более 500 тыс. пользователей. В данный момент технические специалисты локализуют источник атаки. До возобновления работы мы сделаем объявление. Заранее приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении управления образования, опубликованном в Facebook.

Стоит отметить, что в октябре 2018 года на АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) была совершена атака хакеров, в связи с чем пострадал сайт электронного дневника Kundelik.kz и другие государственные сайты. 

Атака продолжалась несколько дней. В результате это порталы госорганов не могли какое-то время функционировать.

Популярное

Все
Голос национальной духовности
Уровень финансовой грамотности казахстанцев в 2023 году вырос
Под председательством Казахстана
От змей к лимонам
Против безнаказанности: Как бороться с домашними тиранами
В Казахстане разрабатывается программа по профилактике буллинга в школах
Дорога домой
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 10 января 2024 года № 40-НП
Овцеводство: второе дыхание отрасли
Из хирурга – в производственника
Распоряжение Главы государства
Проверка на честность
Распоряжение Главы государства
Настоящий детектив
Любой каприз за ваши деньги
Когда лошадки помогают
Растения под защитой
Травля была, есть и... будет?
История жизни – в истории страны
Живая беседа
От польки до вальса
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Казахстан вошёл в ТОП-10 по объёму прямых иностранных инвестиций среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Объединиться в молитвах за мир
Освобожден от должности секретарь Высшего Судебного Совета – руководитель аппарата
Энергия саморазрушения
«Караганды Жарык» оштрафовали после внеплановой проверки
В плену бурана
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Тело третьего погибшего обнаружили на месте взрыва в кафе Уральска
Новогодняя мощная вспышка зафиксирована на Солнце
Житель Карагандинской области пропагандировал терроризм в соцсетях
Долгожданный газовый комфорт
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы

Читайте также

Казахстанские школьники завоевали 7 наград на чемпионате по…
В Казахстане вводится стандарт по доступности веб-контента
Багдат Мусин проверил качество сотовой связи на левом берег…
Ученые выяснили, как на самом деле выглядят Нептун и Уран

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]