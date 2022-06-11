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Технологии , В мире
Хакеры научились собирать данные банковских карт в Google Chrome

Кибергруппировка TA542 научилась встраивать в ботнет Emotet специализированный модуль для краж данных банковских карт граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Iz.ru.

«К нашему удивлению, это был похититель кредитных карт, который был нацелен исключительно на браузер Chrome. Как только данные карты были собраны, они были эксфильтрированы на другие серверы C2, отличные от загрузчика модуля», — написала организация в своем профиле в Twitter.

С помощью модуля все данные банковских карт от имени держателя и заканчивая CVV-кодом фиксируются, систематизируются и отправляются на удаленный сервер хакеров.

Специалисты Proofpoint заметили, что в настоящее время этот вид Emotet может совершать атаки только на пользователей Google Chrome.

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Хакеры научились собирать данные банковских карт в Google Chrome
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