Хакеры получили доступ к внутренним документам штаба Трампа

Политика
6

Источники, враждебно настроенные по отношению к США, взломали электронную переписку штаба Трампа. По данным Microsoft, речь могла идти об иранских хакерах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Kacper Pempel/REUTERS

Хакеры получили доступ к внутренним документам предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 10 августа, сообщил представитель штаба республиканского кандидата - Стивен Чанг. Его слова привел новостной отдел телекомпании CBS - CBS News.

Чанг обвинил в электронном взломе "иностранные источники, враждебно настроенные по отношению к Соединенным Штатам", не указав при этом, в интересах какой страны они действовали.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме заявил, что вопросом занимается Минюст, Федеральное бюро расследований отказалось от комментариев.

«Как мы уже неоднократно говорили, администрация Байдена-Харрис решительно осуждает любое иностранное правительство или организацию, которые пытаются вмешаться в наш избирательный процесс или подорвать доверие к нашим демократическим институтам», - указал представитель СНБ.

Одним из первых об утечке сообщило издание POLITICO, которое начало получать электронные письма с анонимного аккаунта с внутренними документами штаба Трампа.

В свою очередь корпорация Microsoft ранее отмечала, что подразделение военной разведки Ирана в июне отправило "письмо с фишингом высокопоставленному сотруднику президентской кампании, использовав взломанную учетную запись бывшего старшего советника".

Как уточнило агентство Reuters, в электронной переписке, полученной POLITICO, речь, в частности, шла об "уязвимых местах" Джей Ди Вэнса.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и получила достаточную поддержку для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.

В середине июля Трамп был ранен в результате покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один посетитель митинга погиб, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили сотрудники служб безопасности.

#США #выборы президента #Дональд Трамп

Популярное

Все
Олимпиада: кто из казахстанцев поборется за медали
Олимпиада: итоги пятнадцатого дня Игр
В Алматы система ONAY работает в штатном режиме
МЧС РФ: Из Курской области эвакуированы 76 тыс. человек
Узбекистан выиграл медальный зачет Олимпиады-2024 с пятью чемпионами из семи в мужском боксе
В СКО построят 38 новых объектов первичной медико-санитарной помощи
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Ребенок наткнулся на пики металлического забора и попал в реанимацию в Алматы
У продюсера Баян Алагузова родилась дочь
Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»
Нурбек Оралбай будет биться за «золото» Олимпиады
Назым Кызайбай обеспечила себе медаль Олимпиады
Нариман Курбанов завоевал «серебро» Олимпиады
Циньвэнь Чжэн принесла Китаю второе теннисное золото в истории
Разрыв между родившимися и умершими упал до минимума в РК
Олимпиада: расписание выступлений Казахстана на 4 августа
Дни кино Узбекистана пройдут в Астане
МКИ приглашает принять участие в разработке новой Концепции развития гражданского общества
256 тонн мусора собрали в первый день национальной декады ко Дню молодежи
Минздрав и CDC продолжат исследования в области общественного здравоохранения
Участок шоссе Каркаралы частично перекроют в Астане
Интерес к табаку у казахстанских фермеров упал почти до нуля – аналитики
Дождь, град, шквал – о погоде на 6-8 августа рассказали синоптики
Обвал Nikkei превысил падение в «черный понедельник» 1987 года
В Казахстане завершены защитные мероприятия против саранчи
Хранилище для биообразцов хотят создать на Луне
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
Эпос Султана Раева
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации

Читайте также

Интеграция отвечает общим целям
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]