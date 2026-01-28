Халық Кенесі будет представлять интересы народа Казахстана и обладать правом законодательной инициативы

Конституционная реформа
96

Члены Конституционной комиссии провели масштабную работу по подготовке изменений в ключевые разделы Конституции. В частности, проведена серьезная ревизия полномочий и процедур Парламента страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на заседании Комиссии сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, передает Kazpravda.kz 

Так, были концептуально пересмотрены положения раздела «Президент»: касательно полномочий Главы государства при взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими госорганами, а также в части кадровых вопросов и нормотворческих функций.

«В раздел включена новая статья, посвященная правовому статусу и полномочиям Вице-Президента», – отметил Бакыт Нурмуханов.

По его словам, в рамках перехода к модели однопалатного Парламента подготовлен проект масштабных поправок в раздел «Курултай». В частности, из него исключаются положения, касающиеся двухпалатного Парламента и его деятельности при такой системе.

«Проведена серьезная ревизия полномочий законодательного органа. Обновлены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая. Дополнен перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Расширен перечень важнейших общественных отношений, которые регулируются законами, принимаемыми Курултаем. Пересмотрены нормы, регулирующие процедуры рассмотрения и принятия проектов законов», – сказал зампредседателя Конституционного суда.

Как отметил Бакыт Нурмуханов, в самостоятельном разделе сосредоточены положения о Народном совете Казахстана, который формируется из числа граждан республики. При этом закрепляется, что новый высший консультативный орган будет представлять интересы народа Казахстана и обладать правом законодательной инициативы. Наряду с этим, положения о правовом статусе Конституционного суда, содержащиеся в отраслевом конституционном законе, также включены в проект Конституции.

«Они предполагают закрепление его статуса как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны», – подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

Он добавил, что также будут четко обозначены правовые последствия решений Конституционного суда.

#реформа #конституция

